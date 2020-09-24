Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:33
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:43
Ставка пішла вгору вже перед новим роком. А падіння цін почалося тільки зараз. Пройшло пів року. РН - це дуже інертна штука.
Додано: Нед 31 лип, 2022 04:42
У нас тоже интересные новости.
Наши в Анталии "рулят":
- жилой массив в микрорайоне Лара на востоке Анталии: на парковке большого ЖК: 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ - потом 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ. От таких марок авто, как с номерами регистрации Украины, у турок челюсти отвисают.
- АЗС British Petroleum микрорайона на западе Анталии - черный "крузак" с номерами ВН ХХХ2 II - заправился и уехал без оплаты. Уже есть фото с камер наблюдения.
Как-то была похожая ситуация с приятелем-турком - как-то он так "протупил" без умысла реально - заправился и уехал - через 2 часа звонок в двери - полиция - скрутили - наручники и увезли в отделение.
Сейчас этого одессита ищут.
Если проверят по базе данных в таможне - если продлевал пребывание авто в Турции - там известен адрес - найдут - скрутят - наручники.
- серьезный перекресток - перекресток двух бульваров с интенсивным движением - передо мной Порш Кайен белого цвета с номерами серии АА - видно уже, что скоро загорится красный свет - до перекрестка метров 100, я занимаю правый ряд (мне нужен поворот направо) - Порш в левом ряду - загорается красный цвет - и о прелесть! - знай наших! - через реально серьезный перекресток с очень интенсивным движением Порш на большой скорости въезжает на красный свет - мчится по большой площади, организованной двумя серьезными бульварами - и мчится, не останавливаясь, поворачивая налево...
На большой площади - только один Порш и все смотрят на авто украинской регистрации, чертыхаясь... Ну прямо как обычно в Киеве... Привык всех посылать на несколько букв. Все вопросы "порешает"... даже если переедет мамочку с коляской или там какого то лОха...
Для справки: на таких перекрестках стоят камеры фиксации, проезд на красный свет - серьезное нарушение. Если за превышение скорости штраф в 600 лир, то проезд на красный свет - 1350 лир - примерно 2800 гривен.
Но что для нашего беженца на Порше 2800 гривен? Копейки...
Додано: Нед 31 лип, 2022 05:07
Снижение цен на недвигу не фиксируется. Нет предпосылок для снижения.
Вчера проезжал мимо территории Akdeniz University - готовы к сдаче сразу 2 новых дома и во всех окнах объявление "Satilik" (Продажа). Вот здесь бы я точно узнал бы цену на квартиры и помацал бы руками - место просто - "конфетка": через дорогу территория университета в 350 га (!!! - в три раза больше, чем Национальный ботанический парк в Киеве), дома почти в окружении соснового леса, новая шикарная автодорога без интенсивного движения. В 200 м от этих домов - строится новый комплекс Casa Trio - три дома на 48 квартир - но там дорого однозначно. Хотел сделать фото объявления с номером телефона и попросить знакомого турка позвонить - узнать уровень цен в месте под названием "конфетка", но поленился... Попробовал найти на сайте (название сайта удалено, чтобы меня очередной раз не обвинили в рекламе, сайт секретный - типа нашего ОЛХ) - нет предложений. Реально новое и видимо от Застройщика - риэлторы не выставляют.
Инфа про комплекс Casa Trio - не реклама - все равно не купите - всего 48 квартир в трех корпусах - все квартиры 3+1 - думаю, старт цен на этапе фундамента в 7 000 000 лир (примерно 400 000 долларов).
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Это "киевский стиль езды".
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:13
Ех, заробітчанство та еміграція...
Гадаю, будете лаятися, але пару днів тому в Анталії почув фразу: "Багаті люди переїжджають в Анталію, а бідні - в Європу!"
Сьогодні провів в Міграційній службі Анталії багато часу.
Не проста була справа: оформити ВНП на біженців з України.
Біженці виявилися не прості.
Чоловік - громадянин США. Як він сказав: "У папы хватило ума вывезти меня в США 20 лет назад..."
Жінка та теща - наші украінці з (видалено).
Дитина - громадянин України, фото вклеєне в паспорт мами.
Орендують віллу недалеко від того місця, де я мешкаю - там мікрорайон приватних вілл.
Помацав вілли та побував всередині.
Фінансовий бік:
- оренда вілли в 450 кв. м - 1300 доларів на місяць.
- щоденна робота прибиральниці - 500 лір (28 доларів) на день.
- няня - 1000 доларів на місяць (+ проживання та харчування, няня - українка).
Американець декілька разів за день сказав, що в Туреччині все безкоштовно або даром.
Єдине лаявся, що в ресторанах креветки дуже дорого. Вірю: в США фунт креветок - 14 доларів. Тут дорожче.
Сказав, що в рибних ресторанах суттєво підвищилися ціни. Вірю: раніше Дорада коштувала 30-35 лір кіло, а зараз 120...
Головне: такі страшні черги в Міграційні службі, шо караул: на безкоштовній парковці Міграційної служби я не зміг знайти місця для свого авто...
В середині приміщень Міграційної служби просто караул.... натовп - наче щось продають безкоштовно...
Слава Богу, що на прийомі документів працює наша українка - мене та моїх клієнтів приймали з "зеленим світлом" і то витратили багато часу...
Всі хочуть в Анталію...
Ти ба, як працюють "Три закони akurt'a", які я сформулював 2 роки тому - влітку 2020 року - та оприлюднив на цьому форумі.
P.S. Отримав цікавий досвід роботи в он-лайн режимі американця - прямо в моєму авто (на його Мерседесі з українськими номерами жінка з малою дитиною поїхала) були дзвінки та вирішення бізнес-питань то з США, то з Аргентиною, то з Москвою, то з Одесою.
Цікаво та грошовито легінь працює... Йому дійсно не важливо, де жити...
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