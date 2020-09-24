Додано: Вів 02 сер, 2022 07:59

Як працює "запасний аеродром"



1. Звичайна українська родина: тато+мама+донька.

2. Десять років тому вистачило розуму купити " Запасний аеродром " в Анталії. 2+1.

3. Використовували за звичайною схемою: 3 місяці в Туреччині - 3 місяці поза межами Туреччини.

4. Тут прийшо 24 лютого 2022 року. Поселили в квартиру родину нашого офіцера: жінку та доню.

5. Тут прийшло 24 березня 2022 року і в квартиру переселилиася родина власника, але без власника: власник в Києві. Жінка+доня.

6. І перша, і друга родини оформили ВНП в Туреччині (перша - за фактом оренди квартири, друга - за фактом володіння квартирою). Було не все просто: потрібні були оригінали свідоцтв про народження доньок, Заяви від батьків доньок з апостилем. Частину документів оформили через Консульство України в Анталії (з моєю допомогою, я ж завзятий жадібний рієлтор, який ночами грабує сиріт та вдовиць, а вдень - білих та пухнастих форумчан. 33 (Тридцять три, Карл!) кумедні особи мене наділили такою посадою. Не розумію, як такі люди можуть займатися бізнесом, маючі такі хибні здібності).

7. Пройшов час - трохи оговталися від стресів та почали думати, як врятувати частину майна: авто знаходиться в Одесі.

8. Разом зі мною розробили план дій, схему маршуруту та перелік документів. Справа в тому, що українець може ввезти авто в Туреччину вільно та без розмитнення тільки, якщо перебував в Туреччині не більше 180 діб за останні 365 днів. Жінці нашого волонтера календар шепотів, що треба діяти швидко. Майже миттєво!

9. Купили авіаквикти Анталія-Кишинів, з Кишинева - квитки на автобус "Кишинів-Одеса".

10. В Одесі обняли родичів та чоловіка/тата - завели авто та мама за кермом, а доня в якості штурмана вирушили в розроблений особисто мною маршрут. То тільки здається, що навігатор покаже все правильно те без проблем. Там багато "приколів" по дорозі. І реально треба діяти не завжди або часто НЕ так, як покаже навігатор.

11. В неділю 01 серпня після страшенної черги на кордоні "Болгарія-Туреччина" (всі хочуть в Туреччину) перетнули кордон Туреччини та о 20-00 неділі спіткнулися з проблемою: в рекомендованому мною готелі в містечку "Чорлу" перед Стамбулом немає місць (намагалися бронювати з Болгарії). Готель перевірений: по-перше, підземний паркінг; по-друге, приємна ціна із сніданком; по-третє, приймають з домашніми улюбленцями (в них киця, хай їй Грець!).

12. Терміново змінив ІР-адреси на румунські та ніби-то з території Румунії (бронювання турецьких готелів з ІР-адрес Туреччини не дозволено) почав шукати готель - і О, чудо! Для мене як активного користувача Букінг- спецпропозиція - готель 3 зірки із сніданком замість ціни в 80 євро - 33 євро. Термінове бронювання на свій акаунт- дав координати готеля. Дівчата вирушили від кордону з Болгарією в місто Чорлу.

13. О 21-50 дзвонить доня-штурман нашого волонтера і говорить: "Дякуємо, нас поселили, ми дуже втомилися але дуже задоволені".

14. Ввечері чекаємо в Анталії: відстань майже в 1000 км - час в дорозі зазвичай 10 годин, швидкісна траса - на деяких ділянках об"їзної траси О-7 (минує Стамбул) - 152 км на годину...



Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар...

Дитячій белькіт...