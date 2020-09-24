Причём тут птичеи, об этом даже в Газете Выборчей пишут. Учётная ставка почти с нулевого уровня ракетой вверх, при инфляции 16%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:33
Додано: Суб 30 лип, 2022 21:43
Ставка пішла вгору вже перед новим роком. А падіння цін почалося тільки зараз. Пройшло пів року. РН - це дуже інертна штука.
Додано: Нед 31 лип, 2022 04:42
У нас тоже интересные новости.
Наши в Анталии "рулят":
- жилой массив в микрорайоне Лара на востоке Анталии: на парковке большого ЖК: 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ - потом 6 авто с номерами регистрации Украины - 2 авто РФ. От таких марок авто, как с номерами регистрации Украины, у турок челюсти отвисают.
- АЗС British Petroleum микрорайона на западе Анталии - черный "крузак" с номерами ВН ХХХ2 II - заправился и уехал без оплаты. Уже есть фото с камер наблюдения.
Как-то была похожая ситуация с приятелем-турком - как-то он так "протупил" без умысла реально - заправился и уехал - через 2 часа звонок в двери - полиция - скрутили - наручники и увезли в отделение.
Сейчас этого одессита ищут.
Если проверят по базе данных в таможне - если продлевал пребывание авто в Турции - там известен адрес - найдут - скрутят - наручники.
- серьезный перекресток - перекресток двух бульваров с интенсивным движением - передо мной Порш Кайен белого цвета с номерами серии АА - видно уже, что скоро загорится красный свет - до перекрестка метров 100, я занимаю правый ряд (мне нужен поворот направо) - Порш в левом ряду - загорается красный цвет - и о прелесть! - знай наших! - через реально серьезный перекресток с очень интенсивным движением Порш на большой скорости въезжает на красный свет - мчится по большой площади, организованной двумя серьезными бульварами - и мчится, не останавливаясь, поворачивая налево...
На большой площади - только один Порш и все смотрят на авто украинской регистрации, чертыхаясь... Ну прямо как обычно в Киеве... Привык всех посылать на несколько букв. Все вопросы "порешает"... даже если переедет мамочку с коляской или там какого то лОха...
Для справки: на таких перекрестках стоят камеры фиксации, проезд на красный свет - серьезное нарушение. Если за превышение скорости штраф в 600 лир, то проезд на красный свет - 1350 лир - примерно 2800 гривен.
Но что для нашего беженца на Порше 2800 гривен? Копейки...
Додано: Нед 31 лип, 2022 05:07
Снижение цен на недвигу не фиксируется. Нет предпосылок для снижения.
Вчера проезжал мимо территории Akdeniz University - готовы к сдаче сразу 2 новых дома и во всех окнах объявление "Satilik" (Продажа). Вот здесь бы я точно узнал бы цену на квартиры и помацал бы руками - место просто - "конфетка": через дорогу территория университета в 350 га (!!! - в три раза больше, чем Национальный ботанический парк в Киеве), дома почти в окружении соснового леса, новая шикарная автодорога без интенсивного движения. В 200 м от этих домов - строится новый комплекс Casa Trio - три дома на 48 квартир - но там дорого однозначно. Хотел сделать фото объявления с номером телефона и попросить знакомого турка позвонить - узнать уровень цен в месте под названием "конфетка", но поленился... Попробовал найти на сайте (название сайта удалено, чтобы меня очередной раз не обвинили в рекламе, сайт секретный - типа нашего ОЛХ) - нет предложений. Реально новое и видимо от Застройщика - риэлторы не выставляют.
Инфа про комплекс Casa Trio - не реклама - все равно не купите - всего 48 квартир в трех корпусах - все квартиры 3+1 - думаю, старт цен на этапе фундамента в 7 000 000 лир (примерно 400 000 долларов).
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Это "киевский стиль езды".
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:13
Ех, заробітчанство та еміграція...
Гадаю, будете лаятися, але пару днів тому в Анталії почув фразу: "Багаті люди переїжджають в Анталію, а бідні - в Європу!"
Як живуть орендарі не самого дешевого житла.
Чоловік - громадянин США. Як він сказав: "У папы хватило ума вывезти меня в США 20 лет назад..."
Жінка та теща - наші украінці з (видалено).
Дитина - громадянин України, фото вклеєне в паспорт мами.
Орендують віллу недалеко від того місця, де я мешкаю - там мікрорайон приватних вілл.
Помацав вілли та побував всередині.
Фінансовий бік:
- оренда вілли в 450 кв. м - 1300 доларів на місяць.
- щоденна робота прибиральниці - 500 лір (28 доларів) на день.
- няня - 1000 доларів на місяць (+ проживання та харчування, няня - українка).
Американець декілька разів за день сказав, що в Туреччині все безкоштовно або даром.
P.S. За даними Інституту статистики Турецької республіки громадни США щомісяця на протязі декількох років купують в Туреччині по 100-120 квартир. З ними завжди конкурували громадни України, інвестувавши раніше гроші в приблизно в таку ж кількість квартир. Останні місяці ситуація змінилася - громадяни України в останні місяці купували по 300 квартир на місяць.
На жаль, на цьому сайті паслася ціла тічка дезінформаторів, які не дозволили учасникам форуму зробити правильний вибір вектора інвестицій. Вони влучно радили форумчанам вкладатися в поросятину та в кріпту.
Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії та Польщі: тепер законодавством їм надана така ж можливість, як і громадянам України: в"ізд без закордонного паспорта (по ID-картці) та можливість "Безвізового" перебування на протязі 90 діб в кожні 180 діб.
Додано: Вів 02 сер, 2022 07:59
Як працює "запасний аеродром"
1. Звичайна українська родина: тато+мама+донька.
2. Десять років тому вистачило розуму купити "Запасний аеродром" в Анталії. 2+1.
3. Використовували за звичайною схемою: 3 місяці в Туреччині - 3 місяці поза межами Туреччини.
4. Тут прийшо 24 лютого 2022 року. Поселили в квартиру родину нашого офіцера: жінку та доню.
5. Тут прийшло 24 березня 2022 року і в квартиру переселилиася родина власника, але без власника: власник в Києві. Жінка+доня.
6. І перша, і друга родини оформили ВНП в Туреччині (перша - за фактом оренди квартири, друга - за фактом володіння квартирою).
7. Пройшов час - трохи оговталися від стресів та почали думати, як врятувати частину майна: авто знаходиться в Одесі.
8. Разом зі мною розробили план дій, схему маршуруту та перелік документів. Справа в тому, що українець може ввезти авто в Туреччину вільно та без розмитнення тільки, якщо перебував в Туреччині не більше 180 діб за останні 365 днів. Жінці нашого волонтера календар шепотів, що треба діяти швидко. Майже миттєво!
9. Купили авіаквикти Анталія-Кишинів, з Кишинева - квитки на автобус "Кишинів-Одеса".
10. В Одесі обняли родичів та чоловіка/тата - завели авто та мама за кермом, а доня в якості штурмана вирушили в розроблений особисто мною маршрут. То тільки здається, що навігатор покаже все правильно те без проблем. Там багато "приколів" по маршруту. І реально треба діяти не завжди або часто НЕ так, як покаже навігатор.
11. В неділю 01 серпня після страшенної черги на кордоні "Болгарія-Туреччина" (всі хочуть в Туреччину) перетнули кордон Туреччини та о 20-00 неділі спіткнулися з проблемою: в рекомендованому мною готелі в містечку "Corlu" перед Стамбулом немає місць (намагалися бронювати з Болгарії). Готель перевірений: по-перше, підземний паркінг; по-друге, приємна ціна із сніданком; по-третє, приймають з домашніми улюбленцями (в них киця, хай їй Грець!).
12. Терміново змінив ІР-адреси на румунські та ніби-то з території Румунії (бронювання турецьких готелів з ІР-адрес Туреччини не дозволено) почав шукати готель - і - О, чудо! спецпропозиція неділі - готель 3 зірки із сніданком замість ціни в 80 євро - 33 євро. Термінове бронювання на свій акаунт - дав координати готеля. Дівчата вирушили від кордону з Болгарією в місто Чорлу.
13. О 21-50 дзвонить доня-штурман нашого волонтера і говорить: "Дякуємо, нас поселили, ми дуже втомилися але дуже задоволені".
14. Ввечері чекаємо в Анталії: відстань майже в 1000 км - час в дорозі зазвичай 10 годин, швидкісна траса - на деяких ділянках об"їзної траси О-7 (минує Стамбул) дозволена швидкість - 152 км на годину...
Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар...
Дитячій белькіт...
Додано: Вів 02 сер, 2022 13:01
Додано: Вів 02 сер, 2022 13:22
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:24
Ну к вам же ж не идут, "хвасон не тот".
Кстати, произесите фразу "akurt - риэлтор".
Я вас занесу в список ошибающихся в людях и их профессиях под номером 34 - это очень почетно.
Низкая квалификация, как и ее полное отсутствие, должны быть видны и издалека, и с высока.
С почетного высокого места номер 34.
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