Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає.
До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.
Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни РФ - 1 275 353 туристів.
Місце 3 громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;
В ТОП-10 увійшли:
- Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі);
- Нідерланди 236 115;
- Казахстан 212 461;
- Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії);
- Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки);
- Данія 125 263 (здивували реально);
- Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ).
Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 року зросла на 97 відсотків порівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.
(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
Мої примітки: насправді бачу авто з номерами Нідерландів та Великої Британії і дивуюся сміливістю та відвагою водіїв. Авто з номерами РФ зустрічаються, але досить рідко.
Найчастіше на вулицях авто з номерами України.
В Міграційній службі Туреччини та в митниці (хі-хі-хі, пані stm), де я буваю щодня, більшість авто з України, з РФ значно рідше.
Не дивуюся тому, що погляди громадян ЄС спрямовані на Туреччину: ціна на газ в Європі по 2 400 долара за 1000 куб. м. та свіже рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) надихає думати, де є безпечні місця на Земній кулі.