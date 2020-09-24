Додано: Вів 02 сер, 2022 16:38

fox767676 написав: akurt написав: Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії



Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ?

Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ?Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою

Місце 1:

Місце 2:

Місце 3

зросла на 97 відсотків

Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає.До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;громадяни РФ - 1 275 353 туристів.громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;В ТОП-10 увійшли:- Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі);- Нідерланди 236 115;- Казахстан 212 461;- Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії);- Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки);- Данія 125 263 (здивували реально);- Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ).Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 рокупорівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).Мої примітки: насправді бачу авто з номерами Нідерландів та Великої Британії і дивуюся сміливістю та відвагою водіїв. Авто з номерами РФ зустрічаються, але досить рідко.Найчастіше на вулицях авто з номерами України.В Міграційній службі Туреччини та в митниці (хі-хі-хі, пані), де я буваю щодня, більшість авто з України, з РФ значно рідше.Не дивуюся тому, що погляди громадян ЄС спрямовані на Туреччину: ціна на газ в Європі по 2 400 долара за 1000 куб. м. та свіже рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) надихає думати, де є безпечні місця на Земній кулі.