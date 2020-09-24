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akurt написав:Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії
Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ? Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою
Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає. До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.
Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року: Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів; Місце 2: громадяни РФ - 1 275 353 туристів. Місце 3 громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;
В ТОП-10 увійшли: - Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі); - Нідерланди 236 115; - Казахстан 212 461; - Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії); - Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки); - Данія 125 263 (здивували реально); - Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ). Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 року зросла на 97 відсотків порівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.
akurt написав:Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар... Дитячій белькіт...
Эх, пошел клиент на нерест к Акурту )))
Это ж ваша компашка безработных все писала и писала, что нет счастья в жизни без поросятины.
Есть ценное доя вас предложение: стать риэлтором. Два тезиса: 1. Риэлтор - это человек, который торгует информацией. 2. Лучший реэлтор - тот, который несет чепуху и то, что не соответствует действительности. Тут Вам - надо отдать должное: годами несете полную ахинею - нет равных...
Кстати: продажа по доверенности недвижимости разрешена. А я вам поверил. Слава Богу, не успел передать нашему украинцу дезинформацию от вас.
Бывает ))) На неделю опоздала со знаниями. До этого нельзя было, да и сейчас не каждый согласиться, особенно в регионах близ активных боевых действий. Хорошо что у Вас работа кипит, а то болезней запрещающих есть рыбу целый год я не знаю
Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена ип@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.