Додано: Вів 02 сер, 2022 20:41

akurt написав:



Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:

Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;

Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.



(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/ Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;громадяни рф - 1 275 353 туристів.(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).

Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.