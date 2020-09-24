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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:06

  fox767676 написав:
  akurt написав:Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії


Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ? :)
Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою


Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає.
До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни РФ - 1 275 353 туристів.
Місце 3 громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;

В ТОП-10 увійшли:
- Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі);
- Нідерланди 236 115;
- Казахстан 212 461;
- Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії);
- Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки);
- Данія 125 263 (здивували реально);
- Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ).
Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 року зросла на 97 відсотків порівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:17

  akurt написав:
  stm написав:
  akurt написав:Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар...
Дитячій белькіт...

Эх, пошел клиент на нерест к Акурту )))

Это ж ваша компашка безработных все писала и писала, что нет счастья в жизни без поросятины.

Есть ценное доя вас предложение: стать риэлтором.
Два тезиса:
1. Риэлтор - это человек, который торгует информацией.
2. Лучший реэлтор - тот, который несет чепуху и то, что не соответствует действительности.
Тут Вам - надо отдать должное: годами несете полную ахинею - нет равных...

Кстати: продажа по доверенности недвижимости разрешена.
А я вам поверил. Слава Богу, не успел передать нашему украинцу дезинформацию от вас.

Бывает ))) На неделю опоздала со знаниями. До этого нельзя было, да и сейчас не каждый согласиться, особенно в регионах близ активных боевых действий. Хорошо что у Вас работа кипит, а то болезней запрещающих есть рыбу целый год я не знаю ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:41

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:43

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:43

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена ип@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:16

  pirat-d написав:Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(

все ок :) тут тысячи сообщений подряд об одном и том же от автора и не удаляются
San
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:21

  San написав:
  pirat-d написав:Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(

все ок :) тут тысячи сообщений подряд об одном и том же от автора и не удаляются

#ниочем даж поднадоело :D
Мизантрóп
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