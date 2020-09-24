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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:06

  fox767676 написав:
  akurt написав:Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії


Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ? :)
Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою


Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає.
До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни РФ - 1 275 353 туристів.
Місце 3 громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;

В ТОП-10 увійшли:
- Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі);
- Нідерланди 236 115;
- Казахстан 212 461;
- Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії);
- Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки);
- Данія 125 263 (здивували реально);
- Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ).
Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 року зросла на 97 відсотків порівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:17

  akurt написав:
  stm написав:
  akurt написав:Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар...
Дитячій белькіт...

Эх, пошел клиент на нерест к Акурту )))

Это ж ваша компашка безработных все писала и писала, что нет счастья в жизни без поросятины.

Есть ценное доя вас предложение: стать риэлтором.
Два тезиса:
1. Риэлтор - это человек, который торгует информацией.
2. Лучший реэлтор - тот, который несет чепуху и то, что не соответствует действительности.
Тут Вам - надо отдать должное: годами несете полную ахинею - нет равных...

Кстати: продажа по доверенности недвижимости разрешена.
А я вам поверил. Слава Богу, не успел передать нашему украинцу дезинформацию от вас.

Бывает ))) На неделю опоздала со знаниями. До этого нельзя было, да и сейчас не каждый согласиться, особенно в регионах близ активных боевых действий. Хорошо что у Вас работа кипит, а то болезней запрещающих есть рыбу целый год я не знаю ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:41

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:43

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:43

  akurt написав:

Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року:
Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів;
Місце 2: громадяни рф - 1 275 353 туристів.

(за даними Управління культури і туризму провінції Анталія).
https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/a ... i-7282503/


Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена ип@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:16

  pirat-d написав:Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(

все ок :) тут тысячи сообщений подряд об одном и том же от автора и не удаляются
San
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 00:21

  San написав:
  pirat-d написав:Извините за три сообщения подряд((( как парочку удалить? не знаю(

все ок :) тут тысячи сообщений подряд об одном и том же от автора и не удаляются

#ниочем даж поднадоело :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 05:14

  pirat-d написав: Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.


Ваши рассуждения о социальных проблемах справедливы и интересны. Имеют под собой основания. Особенно в наше трудное ужасное время... Моя покойная мать очень часто повторяла: "Аби не було війни..."
1. "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя" - так кто мешает жить в стране буддизма или иудаизма? Никто. В Украине католицизм не напрягает? Адвентисты 7 дня, пятидесятники? Свидетели Иегова, церковь Иисуса Христа Святых ПОСЛЕДНИХ дней? То, что неподалеку от Днепра мужской монастырь УПЦ Московского патриархата 2 года назад (Два, Карл!) включен в десятку (!!! В десятку, Карл!) самых туристических объектов области, не напрягает?
И житие в стране православных - среди православных и жителей соседних православных стран - как оказалось в наше время - еще бОльшая проблема.
Если не сказать смертельная. Позавчера приехали в Анталию приятели из Херсона - вчера мне рассказывали, как лежали в окопах возле блок-поста во время перестрелки с 12-00 до 14-00 при попытке вырваться.
Так вы знаете, там ракеты/пули/снаряды были НЕ мусульманские и стреляли/бомбили НЕ мусульмане. Снаряды/пули/ракеты не были сделаны в мусульманской стране. В православной.

2. Так сложилось, что сваты - граждане Франции и вот совсем не поверите - то быдло, о котором вы говорите, уже оккупировало всю Францию; редко в каком ресторанчике Франции не крутят все время "Калинку-малинку". Ну и еще арабы, афганцы... Вы просто не в курсе. Вы себе не представляете, что такое православные (всего 1% от населения) в католической (45%) Франции. Одно дело побродить по улочке Парижа где-нибудь в районе Лувра, где не бывают ни граждан Франции, ни афганцев, а другое дело - жить в социальной атмосфере "Калинки-малинки". Мои сваты теперь не ходят в рестораны ужинать, надоело слушать по 10 раз подряд "Калинку-малинку". Не шутят: по 10 раз подряд... В Турции - по крайней мере в Анталии - не зафиксированы случаи "Калинки-малинки". А флаг-"бесик", вывешенный у входа во вновь открывшуюся стоматологическу клинику, не провисел и 24 часов. Теперь там на флагштоках висят флаги: Германия, Украина, Люксембург, Франция, Великобритания, Турция.

Потому не все так просто...

Кроме того, не путайте одну вещь: есть страны мусульманские (например ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и другие) и есть страны светские, где "церковь отделена от государства". Это Турция.
Турция является второй (после Азербайджана) в мире страной, где мусульманская религия была отделена от государства. Это произошло в 1928 году и благодаря реформам Кемаля Ататюрка в Конституцию был внесён принцип светскости.
Потому называть Турцию мусульманской страной неверно.

Здесь есть мечети (а там где вы живете, точно нет культовых сооружений? Синагоги и молитвенные дома в вашем городе не напрягают?).

И есть 450 (Четыреста пятьдесят, Карл!) христианских храмов по всей Турции (и в Анталии тоже, и НЕ Московского патриархата, между прочим, на заметку). И центр православия находится в Турции, а не на острове Пасхи. И президент Украины на днях общался с главой всего православия мира - Вселенским патриахом Варфоломеем, и звонил в Стамбул (Турция), а не в Канаду. И предыдущий предстоятель православного храма Анталии сейчас возглавляет Андреевскую церковь не где-нибудь, а в Киеве....

В 90% случаев познания наших людей в области исповедания той или другой религии ОЧЕНЬ неверные и очень поверхностны. Придумывают себе пугало какое-то.
Я почти каждый день катаюсь на велосипеде по территории Средиземноморского университета и проезжаю мимо огромной мечети. Иногда захожу - это архитектурно гигантское красивое сооружение, что интересно с подземной парковкой под всей мечетью. Парковка и под мечетью, и возле мечети ВСЕГДА пустая.
В 100% - случаев пусто, нет ни одной живой души. Это при том, что просто через дорогу - огромный жилой микрорайон. Пару раз увидел в мечети 1 человека. А так брожу сам один по огромному почти дворцовому очень красивому комплексу... Это на тему "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя".
Что интересно, в помещениях мечети около центрального входа - помещения студенческого спортивного клуба. За забором - курсы водителей. В другой мечети на первом этаже - языковая школа, украинцы учат бесплатно турецкий язык.
Каждый год в январе-феврале уезжаю в горнолыжный центр Kayseri-Erciyes (до войны были прямые чартеры из Киева) - областной центр с населением в 1,5 миллиона человек - в центре города красивая мечеть. Мы пришли с группой украинцев в 10 человек посмотреть - и наша группа в 10 человек были ЕДИНСТВЕННЫМИ посетителями.
Это про "мусульманскую страну"...

P.S. Уважаемый pirat-d! Я понимаю и разделяю ваши волнения по поводу социума. Но больше и абсолютно больше вас должны тревожить предатели и коллаборанты, которые живут по соседству. Возможно, в соседнем доме. Тихие и незаметные. Пока незаметные. Уже были случаи, когда и гуманитарная помощь, и бронежилеты, и каски, и военное обмундирование, купленное за деньги украинской диаспоры, бесследно исчезли на территории Украины. И "ИСЧЕЗЛИ" ИХ ВОВСЕ НЕ МУСУЛЬМАНЕ. А активно помогали все это достать/приобрести граждане Турецкой республики.
akurt
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