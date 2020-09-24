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akurt написав:Для мене сами цікавим в найближчі місяці будуть дані про купівлю нерухомості на березі Середземного моря громадянами Болгарії
Це випадково не "нові болгари" родом з підмосков'я ? Цілком логічно, після погіршення сполучення росії з Європою
Та не зовсім з підмосков"я, хоча теж тих вистачає. До цього дня вказані вище особи серед всіх туристів в Туреччину були на місці три, німці на місці 1 та болгари на місці 2.
Щойно оприлюднили дані про туристичний потік саме в Анталію за 7 місяців 2022 року: Місце 1: громадяни Німеччини - 1 363 526 туристів; Місце 2: громадяни РФ - 1 275 353 туристів. Місце 3 громадяни Великої Британії - 617 440 туристів;
В ТОП-10 увійшли: - Польща 392 135 (авіарейси з усіх міст Польщі); - Нідерланди 236 115; - Казахстан 212 461; - Румунія 155 626 (авіарейси з усіх міст Румунії); - Ізраїль 138 562 (весь час дуже дешеві авіаквитки); - Данія 125 263 (здивували реально); - Чехія 119 736 туристів (одні з найдешевших квитків з Анталіі весь травень-липень були саме в Прагу. Наші люди активно користувалися: після приземлення - о 20-18 щоденний умовно-безкоштовний потяг на Львів та Київ). Відмічають, що кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, за 7 місяців 2022 року зросла на 97 відсотків порівняно з тим же періодом попереднього року та досягла 6 688 506 туристів.
akurt написав:Поросятина... кілька в томатному соусі... султани... спів муедзіна... курс ліра/долар... Дитячій белькіт...
Эх, пошел клиент на нерест к Акурту )))
Это ж ваша компашка безработных все писала и писала, что нет счастья в жизни без поросятины.
Есть ценное доя вас предложение: стать риэлтором. Два тезиса: 1. Риэлтор - это человек, который торгует информацией. 2. Лучший реэлтор - тот, который несет чепуху и то, что не соответствует действительности. Тут Вам - надо отдать должное: годами несете полную ахинею - нет равных...
Кстати: продажа по доверенности недвижимости разрешена. А я вам поверил. Слава Богу, не успел передать нашему украинцу дезинформацию от вас.
Бывает ))) На неделю опоздала со знаниями. До этого нельзя было, да и сейчас не каждый согласиться, особенно в регионах близ активных боевых действий. Хорошо что у Вас работа кипит, а то болезней запрещающих есть рыбу целый год я не знаю
Не плохой вариант Анталия, Турция взагали - но вот этот ежегодный свинособачий биомусор в количестве 1 млн+ ... если Цивилизация (Европа, США, Канада, Австралия, Япония...) закручивает болты для кацапов в плане авиаперелётов, виз (полагаю в скором времени, будет окончательный запрет на выдачу. Кое-кто конечно просачиваться будет, но это далеко не то количество коленоразогнутого тагила, которое добирается до турецкого берега), то Турция и вашим и нашим, подигрывает русне и авиаперелёты предоставляет и ВНЖ и т.п. Поэтому с Турцией нужно вести себя по турецки - оунли бизнес - купил-продал, купил-продал. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена ип@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
pirat-d написав: Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.
Ваши рассуждения о социальных проблемах справедливы и интересны. Имеют под собой основания. Особенно в наше трудное ужасное время... Моя покойная мать очень часто повторяла: "Аби не було війни..." По поводу "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя" - а как же житие наших украинцев в странах буддизма или иудаизма? И вообще - в Украине католицизм не напрягает? Адвентисты 7 дня, пятидесятники? Свидетели Иегова, церковь Иисуса Христа Святых ПОСЛЕДНИХ дней? То, что неподалеку от Днепра мужской монастырь УПЦ Московского патриархата 2 года назад (Два, Карл!) включен в десятку (!!! В десятку, Карл!) самых туристических объектов области, не напрягает? И житие в стране православных - среди православных и жителей соседних православных стран - как оказалось в наше время - еще бОльшая проблема. Если не сказать смертельная. Позавчера приехали в Анталию приятели из Херсона - вчера мне рассказывали, как лежали в окопах возле блок-поста во время перестрелки с 12-00 до 14-00 при попытке вырваться. Так вы знаете, там ракеты/пули/снаряды были НЕ мусульманские и стреляли/бомбили НЕ мусульмане. Снаряды/пули/ракеты не были сделаны в мусульманской стране. В православной.
2. Так сложилось, что почти ежедневно общаюсь с гражданами Франции и вот совсем не поверите - то быдло, о котором вы говорите, уже оккупировало всю Францию; редко в каком ресторанчике Франции не крутят все время "Калинку-малинку". Ну и еще арабы, афганцы... Вы просто не в курсе. Вы себе не представляете, что такое православные (всего 1% от населения) в католической (45%) Франции. Одно дело побродить по улочке Парижа где-нибудь в районе Лувра, где не бывают ни граждан Франции, ни афганцев, а другое дело - жить в социальной атмосфере "Калинки-малинки". Мои сваты теперь не ходят в рестораны ужинать, надоело слушать по 10 раз подряд "Калинку-малинку". Не шутят: по 10 раз подряд... А флаг-"бесик", вывешенный у входа во вновь открывшуюся стоматологическу клинику в Анталии, не провисел и 24 часов. Теперь там на флагштоках висят флаги: Германия, Украина, Люксембург, Франция, Великобритания, Турция.
3. Вчера очень долго разговаривал с нашим парнем - IT-ик - переехал в Австралию по программе, похожей на канадскую CUAET. В Австралии крупнейшим (по численности) вероисповеданием является католицизм, которому принадлежат 25,3 % населения. Следующей крупной конфессией является англиканство, которой придерживаются 17,1 %. Буддизм в Австралии исповедуют 2,5 % населения, ислам 2,2 %, индуизм 1,3 % и иудаизм 0,5 %. Вот начал жить и работать он в среде католиков, англиканцев, буддистов, а также исповедующих ислам и иудаизм.
Потому не все так просто...
Кроме того, не путайте одну вещь: есть страны мусульманские (например ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и другие) и есть страны светские, где "церковь отделена от государства". Это Турция. Турция является второй (после Азербайджана) в мире страной, где мусульманская религия была отделена от государства. Это произошло в 1928 году и благодаря реформам Кемаля Ататюрка - в Конституцию был внесён принцип светскости. Потому называть Турцию "мусульманской страной" абсолютно неверно.
Здесь есть мечети (а там где вы живете, точно нет культовых сооружений?Синагоги и молитвенные дома в вашем городе не напрягают?).
И есть 450 (Четыреста пятьдесят, Карл!) христианских храмов по всей Турции (и в Анталии тоже, и НЕ Московского патриархата, между прочим, на заметку). И центр православия находится в Турции, а не на острове Пасхи. И президент Украины на днях общался с главой всего православия мира - Вселенским патриахом Варфоломеем, и звонил в Стамбул (Турция), а не в Канаду. И предыдущий предстоятель православного храма Анталии сейчас возглавляет Андреевскую церковь не где-нибудь, а в Киеве....
В 90% случаев познания наших людей в области исповедания той или другой религии ОЧЕНЬ неверные и очень поверхностны. Придумывают себе пугало какое-то. Я почти каждый день катаюсь на велосипеде по территории Средиземноморского университета и проезжаю мимо огромной мечети. Иногда захожу - это архитектурно красивое сооружение, что интересно с подземной парковкой под всей мечетью. Парковка и под мечетью, и возле мечети ВСЕГДА пустые. В 99% случаев в мечети пусто, нет ни одной живой души. Это при том, что просто через дорогу - огромный жилой микрорайон. Пару раз увидел в мечети 1 человека. А так брожу сам один по почти дворцовому очень красивому комплексу... Это на тему "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя". Что интересно, в помещениях мечети около центрального входа - помещения студенческого спортивного клуба. За забором - курсы водителей. В другой мечети на первом этаже - языковая школа, украинцы учат бесплатно турецкий язык. Каждый год в январе-феврале уезжаю в горнолыжный центр Kayseri-Erciyes (до войны были прямые чартеры из Киева) - областной центр с населением в 1,5 миллиона человек - в центре города красивая мечеть. Мы пришли с группой украинцев в 10 человек посмотреть - и наша группа в 10 человек были ЕДИНСТВЕННЫМИ посетителями. Это про "мусульманскую страну"...
P.S. Уважаемый pirat-d! Я понимаю и разделяю ваши волнения по поводу социума. Но больше и абсолютно больше вас должны тревожить предатели и коллаборанты, которые живут по соседству. Возможно, в соседнем доме. Тихие и незаметные. Пока незаметные. Уже были случаи, когда и гуманитарная помощь, и бронежилеты, и каски, и военное обмундирование, купленное за деньги украинской диаспоры, бесследно исчезли на территории Украины. И "ИСЧЕЗЛИ" ИХ ВОВСЕ НЕ МУСУЛЬМАНЕ. А активно помогали все это достать/приобрести граждане Турецкой республики.
akurt та нема у Франції стільки русні...от не треба вигадувати. Так алжирці, мароканці інші народи колоній - є, і то багато з них вже народились у Франції і нормальні члени суспільства. Недавно знайомі жили місяць - інфа з перших рук - жодного лишньохромосомного не побачено, калінку-малінку - не почуто. Ну і давайте трохи подумаємо - французька мова доволі складна (навіть якщо знаєте англійську), не думаю щоб росіяни могли її вивчити - з тим що вони і українську не розуміють і польську. А французи не такі, щоб зразу при розмові переходити на англійську.
BIGor написав:akurt .от не треба вигадувати. Так .
Ну про Францию Вам краще знати: у Вас там родичів нема. Тому знання точні. А мої свати живуть в Тулузі (громадяни Франції), то дійсно все погано знають. Сват працює мером району вже третій термін. Повторю: мером. Сваха зараз працює в якісь соціальній організації, то дійсно ні з ким НЕ спілкуються, нічого НЕ знають, нічого НЕ бачуть... І я дійсно НЕ отримую від них інформацію, спілкуючись точно через день. Мені слово "вигадувати" можете не писати. НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИГАДУЮ. Ніколи та нічого. ТУТ ТИХ, ХТО ВИГАДУЄ - на Фінансовому форумі (де, здавалось би, принципово не можна вигадувати!!) - десятки.
BIGor написав:akurt .от не треба вигадувати. Так .
Ну про Францию Вам краще знати: у Вас там родичів нема. Тому знання точні. А мої свати живуть в Тулузі (громадяни Франції), то дійсно все погано знають. Сват працює мером району вже третій термін. Повторю: мером. Сваха зараз працює в якісь соціальній організації, то дійсно ні з ким НЕ спілкуються, нічого НЕ знають, нічого НЕ бачуть... І я дійсно НЕ отримую від них інформацію, спілкуючись точно через день. Мені слово "вигадувати" можете не писати. НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИГАДУЮ. Ніколи та нічого. ТУТ ТИХ, ХТО ВИГАДУЄ - на Фінансовому форумі (де, здавалось би, принципово не можна вигадувати!!) - десятки.
У Вас є рідні, і в мене були рідні там недавно, а я був до війни. То кажете що я і мої рідні брешемо? Яка "Калінка-малінка"? Ну що за прикол. Немає там руснявих, а щоб знайти - треба думаю дуже-дуже постаратись. Ще і в Тулузі - що вони там літаки роблять? Не з того місця руки щоб таким займатись...
BIGor написав:У Вас є рідні, і в мене були рідні там недавно, а я був до війни. То кажете що я і мої рідні брешемо? Яка "Калінка-малінка"? Ну що за прикол. Немає там руснявих, а щоб знайти - треба думаю дуже-дуже постаратись. Ще і в Тулузі - що вони там літаки роблять? Не з того місця руки щоб таким займатись...
Наведіть цитату, де я написав слово "бреше". Вказаних осіб - мабуть - немає на стільцях перед Лувром. А "Калінку-малінку" грають по 10 разів за вечір, тільки не на стільцях перед Лувром. Сват "естет" - любить ввечері замовити яке-небудь цікаве блюдо та сидіти з бокалом вина врожаю 1972 року. Неможливо сидіти, стає противно. Це при тому, що сваха організувала "Українську залу" в Тулузі. Виїжджають смачно повечеряти в Іспанію. Літаки збирають в Тулузі французи, а не безрукі. І не будьте наївним - вказані вами особи не їдуть у Францію, щоби збирати літаки. Нагадайте, де я застосував слово "бреше" або "брешуть". Або - цитую - "не треба вигадувати".
BIGor написав:У Вас є рідні, і в мене були рідні там недавно, а я був до війни. То кажете що я і мої рідні брешемо? Яка "Калінка-малінка"? Ну що за прикол. Немає там руснявих, а щоб знайти - треба думаю дуже-дуже постаратись. Ще і в Тулузі - що вони там літаки роблять? Не з того місця руки щоб таким займатись...
Наведіть цитату, де я написав слово "бреше". Вказаних осіб - мабуть - немає на стільцях перед Лувром. А "Калінку-малінку" грають по 10 разів за вечір, тільки не на стільцях перед Лувром. Сват "естет" - любить ввечері замовити яке-небудь цікаве блюдо та сидіти з бокалом вина врожаю 1972 року. Неможливо сидіти, стає противно. Це при тому, що сваха організувала "Українську залу" в Тулузі. Виїжджають смачно повечеряти в Іспанію. Літаки збирають в Тулузі французи, а не безрукі. І не будьте наївним - вказані вами особи не їдуть у Францію, щоби збирати літаки. Нагадайте, де я застосував слово "бреше" або "брешуть". Або - цитую - "не треба вигадувати".
n 2018, there were 6.5 million immigrants living in France—9.7% of the total population (of 67 million). 4.1 million were foreign nationals and 2.4 million, or 37%, had acquired French citizenship.
The composition of the immigrant population in France is changing. The proportion of immigrants born in Spain or Italy who came to France long ago and are now in old age is continuously falling, while immigrants born in North Africa, who are younger and came more recently, now make up a considerable share of the immigrant population. In 2018, 13% of immigrants in France were born in Algeria; 11.9% in Morocco; 9.2% in Portugal; 4.4% in Tunisia; 4.3% in Italy; 3.8% in Turkey; and 3.7% in Spain.
Тобто найменшої категорії - іспанців серед населення Франції - 3.7% від 9.7% - 0,35% - тобто на концерті з 300 жителями Франції - є шанс зустріти 1-го іспанця. А про руських взагалі не йдеться. Шанс перестріти руського у Франції (в не туристичних місцях) - такий самий шо і зустріти інопланетну расу в космосі.
Добре, чого я буду сперечатися - громадяни Франції - мої свати - мені брешуть. Нехай будЕ.
З ціього диспуту є користь: учасникам Фінансового форуму варто вкладатися в нерухомість у Франції, бо там немає русні. Можу дати невелику фінансову "наводку": Сват народився та виріс у батьківському будинку - стіни з натуральноко каміння (мабуть, бреше)- на березі Ла Маншу. Будинок виставили на продаж 3 роки тому за 90 000 євро. Ось там - крім туманів, як сказав сват, русні точно не було (мабуть, бреше). Знайшовся покупець за 80 000 євро - віддали. Бо сказав: "Я в тому будинку в 2 поверхи (перший поверх гараж майстерня та різні приміщення) жити не можу вже - крім туманів нічого не бачив".
Купили собі НА ПІВДНІ ФРАНЦІЇ в січні 2021 року за 140 000 євро двоповерховий будинок - стіни з натурального каміння, чудові дубові сходи на другий поверх (мабуть, бреше). Будинок після капітального ремонту Продавцем. Ще й мають невеличкий клаптик землі. Сваха сказала, що хочуть завести курочок. Мабуть, теж бреше. Але я вирішив, що жартує. Побачимо.
Всі брешуть. Але це не заважає вкладатися в нерухомість у Франції. Хтось же повинен бути чесним. Ну хоч хтось...
P.S. Цифри всі правдиві. Будинок куплено в кредит на 24 роки. Суму першого внеску чув, але не пам"ятаю, а брехати не хочу. Точніше, не вмію.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 03 сер, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.