Додано: Сер 03 сер, 2022 05:14

pirat-d написав: Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд. Но жить в мусульманской стране, вообще на любителя, а жить в мусульманской стране где чуть более чем дохрена @б@нутого беглого московитского быдла с недвижмостью и на олинклюзиве - это вобще извращение. Субъективно, на мой взгляд.

И житие в стране православных - среди православных и жителей соседних православных стран - как оказалось в наше время - еще бОльшая проблема.

католицизм

англиканство

светские

церковь отделена от государства

мусульманская религия была отделена от государства

принцип светскости.

Потому называть Турцию "мусульманской страной" абсолютно неверно.

и в Анталии тоже, и НЕ Московского патриархата, между прочим, на заметку

всего православия мира

абсолютно больше

Ваши рассуждения о социальных проблемах справедливы и интересны. Имеют под собой основания. Особенно в наше трудное ужасное время... Моя покойная мать очень часто повторяла: "Аби не було війни..."По поводу "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя" - а как же житие наших украинцев в странах буддизма или иудаизма? И вообще - в Украине католицизм не напрягает? Адвентисты 7 дня, пятидесятники? Свидетели Иегова, церковь Иисуса Христа Святых ПОСЛЕДНИХ дней? То, что неподалеку от Днепра мужской монастырь УПЦ Московского патриархата 2 года назад (Два, Карл!) включен в десятку (!!! В десятку, Карл!) самых туристических объектов области, не напрягает?Если не сказать смертельная. Позавчера приехали в Анталию приятели из Херсона - вчера мне рассказывали, как лежали в окопах возле блок-поста во время перестрелки с 12-00 до 14-00 при попытке вырваться.Так вы знаете, там ракеты/пули/снаряды были НЕ мусульманские и стреляли/бомбили НЕ мусульмане. Снаряды/пули/ракеты не были сделаны в мусульманской стране. В православной.2. Так сложилось, что почти ежедневно общаюсь с гражданами Франции и вот совсем не поверите - то быдло, о котором вы говорите, уже оккупировало всю Францию; редко в каком ресторанчике Франции не крутят все время "Калинку-малинку". Ну и еще арабы, афганцы... Вы просто не в курсе. Вы себе не представляете, что такое православные (всего 1% от населения) в католической (45%) Франции. Одно дело побродить по улочке Парижа где-нибудь в районе Лувра, где не бывают ни граждан Франции, ни афганцев, а другое дело - жить в социальной атмосфере "Калинки-малинки". Мои сваты теперь не ходят в рестораны ужинать, надоело слушать по 10 раз подряд "Калинку-малинку". Не шутят: по 10 раз подряд... А флаг-"бесик", вывешенный у входа во вновь открывшуюся стоматологическу клинику в Анталии, не провисел и 24 часов. Теперь там на флагштоках висят флаги: Германия,, Люксембург, Франция, Великобритания, Турция.3. Вчера очень долго разговаривал с нашим парнем - IT-ик - переехал в Австралию по программе, похожей на канадскую CUAET. В Австралии крупнейшим (по численности) вероисповеданием является, которому принадлежат 25,3 % населения. Следующей крупной конфессией является, которой придерживаются 17,1 %. Буддизм в Австралии исповедуют 2,5 % населения, ислам 2,2 %, индуизм 1,3 % и иудаизм 0,5 %.Вот начал жить и работать он в среде католиков, англиканцев, буддистов, а также исповедующих ислам и иудаизм.Потому не все так просто...Кроме того, не путайте одну вещь: есть страны мусульманские (например ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман и другие) и есть страны, где "". Это Турция.Турция является второй (после Азербайджана) в мире страной, где. Это произошло в 1928 году и благодаря реформам Кемаля Ататюрка - в Конституцию был внесёнЗдесь есть мечети (а там где вы живете, точно нет культовых сооружений? Синагоги и молитвенные дома в вашем городе не напрягают?).И есть 450 (Четыреста пятьдесят, Карл!) христианских храмов по всей Турции (). И центр православия находится в Турции, а не на острове Пасхи. И президент Украины на днях общался с главой- Вселенским патриахом Варфоломеем, и звонил в Стамбул (Турция), а не в Канаду. И предыдущий предстоятель православного храма Анталии сейчас возглавляет Андреевскую церковь не где-нибудь, а в Киеве....В 90% случаев познания наших людей в области исповедания той или другой религии ОЧЕНЬ неверные и очень поверхностны. Придумывают себе пугало какое-то.Я почти каждый день катаюсь на велосипеде по территории Средиземноморского университета и проезжаю мимо огромной мечети. Иногда захожу - это архитектурно красивое сооружение, что интересно с подземной парковкой под всей мечетью. Парковка и под мечетью, и возле мечети ВСЕГДА пустые.Это при том, что просто через дорогу - огромный жилой микрорайон. Пару раз увидел в мечети 1 человека. А так брожу сам один по почти дворцовому очень красивому комплексу... Это на тему "...жить в мусульманской стране, вообще на любителя".Что интересно, в помещениях мечети около центрального входа - помещения студенческого спортивного клуба. За забором - курсы водителей. В другой мечети на первом этаже - языковая школа, украинцы учат бесплатно турецкий язык.Каждый год в январе-феврале уезжаю в горнолыжный центр Kayseri-Erciyes (до войны были прямые чартеры из Киева) - областной центр с населением в 1,5 миллиона человек - в центре города красивая мечеть. Мы пришли с группой украинцев в 10 человек посмотреть - и наша группа в 10 человек были ЕДИНСТВЕННЫМИ посетителями.Это про "мусульманскую страну"...Уважаемый! Я понимаю и разделяю ваши волнения по поводу социума. Но больше ивас должны тревожить предатели и коллаборанты, которые живут по соседству. Возможно, в соседнем доме. Тихие и незаметные. Пока незаметные. Уже были случаи, когда и гуманитарная помощь, и бронежилеты, и каски, и военное обмундирование, купленное за деньги украинской диаспоры, бесследно исчезли на территории Украины. И "ИСЧЕЗЛИ" ИХ ВОВСЕ НЕ МУСУЛЬМАНЕ. А активно помогали все это достать/приобрести граждане Турецкой республики.