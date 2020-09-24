akurt написав:Добре, чого я буду сперечатися - громадяни Франції - мої свати - мені брешуть.
Нехай будЕ.
З ціього диспуту є користь: украінцям варто вкладатися в нерухомість у Франції, бо там немає русні.
Можу дати невелику фінансову "наводку":
Сват народився та виріс у батьківському будинку - стіни з натуральноко каміння (мабуть, бреше)- на березі Ла Маншу.
Будинок виставили на продаж 3 роки тому за 90 000 євро.
Ось там - крім туманів, як сказав сват, русні точно не було (мабуть, бреше).
Знайшовся покупець за 80 000 євро - віддали.
Бо сказав: "Я в тому будинку в 2 поверхи (перший поверх гараж майстерня та різні приміщення) жити не можу вже - крім туманів нічого не бачив".
Купили собі в Тулузі в січні 2021 року за 140 000 євро двоповерховий будинок - стіни з натурального каменя, чудові дубові сходи на другий поверх (мабуть, бреше). Будинок після капітального ремонту Продавцем.
Ще й мають невеличкий клаптик землі. Сваха сказала, що хочуть завести курочок. Мабуть, теж бреше. Але я вирішив, що жартує. Побачимо.
Всі брешуть.
Але це не заважає вкладатися в нерухомість у Франції. Хтось же повинен бути чесним.
Ну хоч хтось...
P.S. Цифри всі правдиві. Будинок куплено в кредит на 24 роки.
Та він Вам задвигає , якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.