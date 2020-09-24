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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:29
akurt написав:
Добре, чого я буду сперечатися - громадяни Франції - мої свати - мені брешуть.
Нехай будЕ.
З ціього диспуту є користь: украінцям варто вкладатися в нерухомість у Франції, бо там немає русні.
Можу дати невелику фінансову "наводку":
Сват народився та виріс у батьківському будинку - стіни з натуральноко каміння (мабуть, бреше)- на березі Ла Маншу.
Будинок виставили на продаж 3 роки тому за 90 000 євро.
Ось там - крім туманів, як сказав сват, русні точно не було (мабуть, бреше).
Знайшовся покупець за 80 000 євро - віддали.
Бо сказав: "Я в тому будинку в 2 поверхи (перший поверх гараж майстерня та різні приміщення) жити не можу вже - крім туманів нічого не бачив".
Купили собі в Тулузі в січні 2021 року за 140 000 євро двоповерховий будинок - стіни з натурального каменя, чудові дубові сходи на другий поверх (мабуть, бреше). Будинок після капітального ремонту Продавцем.
Ще й мають невеличкий клаптик землі. Сваха сказала, що хочуть завести курочок. Мабуть, теж бреше. Але я вирішив, що жартує. Побачимо.Всі брешуть.
Але це не заважає вкладатися в нерухомість у Франції. Хтось же повинен бути чесним.
Ну хоч хтось...P.S.
Цифри всі правдиві. Будинок куплено в кредит на 24 роки.
Та він Вам задвигає
, якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.
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BIGor
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:36
BIGor написав:
Та він Вам задвигає
, якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.
Тиждень тому я їм сказав, що зустрів дані Євростату про подорожчання житла у Франції на 7%.
Сказали, що точно не знають, не цікавилися, можливо.
Порадьте, пане BIGor
, куди саме втекти громадянам Франції із Франції "від русні".
До цих пір завжди і регулярно втікали та втікають на берег Середземного моря.
Я вашу пораду передам сватам: сват не буде подавати Заяву про чергову участь у виборах у Франції (один раз навіть був прийнятий президентом у складі делегації мерів міст в президентському палаці).
А сваха звільниться з роботи, на яку тільки не так давно влаштувалася.
Також закриє організовану нею "Українську залу
" в Тулузі.Гарна порада - то завжди корисно.
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akurt
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:39
BIGor написав:akurt
та нема у Франції стільки русні...от не треба вигадувати. Так алжирці, мароканці інші народи колоній - є, і то багато з них вже народились у Франції і нормальні члени суспільства. Недавно знайомі жили місяць - інфа з перших рук - жодного лишньохромосомного не побачено, калінку-малінку - не почуто.
Ну і давайте трохи подумаємо - французька мова доволі складна (навіть якщо знаєте англійську), не думаю щоб росіяни могли її вивчити - з тим що вони і українську не розуміють і польську. А французи не такі, щоб зразу при розмові переходити на англійську.
акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:22
akurt НЕ
flyman написав:
акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш
".Це дезінформація від вас.
Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш.
По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР".
На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка.
Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати.
В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ.
На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ. Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.
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akurt
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