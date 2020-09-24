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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:29

  akurt написав:Добре, чого я буду сперечатися - громадяни Франції - мої свати - мені брешуть.
Нехай будЕ.

З ціього диспуту є користь: украінцям варто вкладатися в нерухомість у Франції, бо там немає русні.
Можу дати невелику фінансову "наводку":
Сват народився та виріс у батьківському будинку - стіни з натуральноко каміння (мабуть, бреше)- на березі Ла Маншу.
Будинок виставили на продаж 3 роки тому за 90 000 євро.
Ось там - крім туманів, як сказав сват, русні точно не було (мабуть, бреше).
Знайшовся покупець за 80 000 євро - віддали.
Бо сказав: "Я в тому будинку в 2 поверхи (перший поверх гараж майстерня та різні приміщення) жити не можу вже - крім туманів нічого не бачив".

Купили собі в Тулузі в січні 2021 року за 140 000 євро двоповерховий будинок - стіни з натурального каменя, чудові дубові сходи на другий поверх (мабуть, бреше). Будинок після капітального ремонту Продавцем.
Ще й мають невеличкий клаптик землі. Сваха сказала, що хочуть завести курочок. Мабуть, теж бреше. Але я вирішив, що жартує. Побачимо.
Всі брешуть.
Але це не заважає вкладатися в нерухомість у Франції. Хтось же повинен бути чесним.
Ну хоч хтось...

P.S. Цифри всі правдиві. Будинок куплено в кредит на 24 роки.

Та він Вам задвигає :D , якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:36

  BIGor написав:Та він Вам задвигає :D , якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.

Тиждень тому я їм сказав, що зустрів дані Євростату про подорожчання житла у Франції на 7%.
Сказали, що точно не знають, не цікавилися, можливо.

Порадьте, пане BIGor, куди саме втекти громадянам Франції із Франції "від русні".
До цих пір завжди і регулярно втікали та втікають на берег Середземного моря.
Я вашу пораду передам сватам: сват не буде подавати Заяву про чергову участь у виборах у Франції (один раз навіть був прийнятий президентом у складі делегації мерів міст в президентському палаці).
А сваха звільниться з роботи, на яку тільки не так давно влаштувалася.
Також закриє організовану нею "Українську залу" в Тулузі.
Гарна порада - то завжди корисно.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:39

  BIGor написав:akurt та нема у Франції стільки русні...от не треба вигадувати. Так алжирці, мароканці інші народи колоній - є, і то багато з них вже народились у Франції і нормальні члени суспільства. Недавно знайомі жили місяць - інфа з перших рук - жодного лишньохромосомного не побачено, калінку-малінку - не почуто.
Ну і давайте трохи подумаємо - французька мова доволі складна (навіть якщо знаєте англійську), не думаю щоб росіяни могли її вивчити - з тим що вони і українську не розуміють і польську. А французи не такі, щоб зразу при розмові переходити на англійську.

акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:22

  flyman написав:акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто


akurt НЕ говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш".
Це дезінформація від вас.
Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш.
По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР".
На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка.
Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати.
В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ.
На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ.

Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:48

  akurt написав:
  flyman написав:акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто


akurt НЕ говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш".
Це дезінформація від вас.
Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш.
По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР".
На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка.
Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати.
В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ.
На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ.

Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.

Я казав про Францію, що акурт казав.
Про Туреччину я не казав, що акурт казав.
Тільки написав, що інша справа.
Читайте уважно.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:31

Для горе-фахівця з питань Туреччини, який за останні 1/2 сторіччя не був в Туреччині.
Парковка біля митниці:
- авто української реєстрації - 2 (два);
- авто російської реєстрації - 0 (нуль);
- авто реєстрації Нідерландів - 2 (два);
- авто реєстрації Білорусі - 1 (вперше бачу авто з Білорусі);
- авто реєстрації США (New York) - 1 (одне). Вперше бачу і авто з США. Цікаво, як сюди попало?

Якщо в найближчі роки пан Флайман виїде із свого села за 74 км від Києва, та відвідає Туреччину, разом під’їдемо в митницю, де я заробляю в ці хвилини гроші, та знову порахуємо скільки там тих, про кого він так завзято поширює дезінформацію. Ще й від мого імені.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:05

  akurt написав:Для горе-фахівця з питань Туреччини, який за останні 1/2 сторіччя не був в Туреччині.
Парковка біля митниці:
- авто української реєстрації - 2 (два);
- авто російської реєстрації - 0 (нуль);
- авто реєстрації Нідерландів - 2 (два);
- авто реєстрації Білорусі - 1 (вперше бачу авто з Білорусі);
- авто реєстрації США (New York) - 1 (одне). Вперше бачу і авто з США. Цікаво, як сюди попало?

Якщо в найближчі роки пан Флайман виїде із свого села за 74 км від Києва, та відвідає Туреччину, разом під’їдемо в митницю, де я заробляю в ці хвилини гроші, та знову порахуємо скільки там тих, про кого він так завзято поширює дезінформацію. Ще й від мого імені.

https://stooq.pl/n/?f=1502646
В Португалії бракує 50тис. працівників у сфері туризму.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 05:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Лечу в отпуск в Турцию в первый раз. Город Каш. Смогу сюда отписываться о стоимости кефира :) интересно?
Понаехал
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