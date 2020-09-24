Додано: Сер 03 сер, 2022 14:22

flyman написав: акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто

Це дезінформація від вас.

говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш".Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш.По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР".На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка.Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати.В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ.На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ.Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.