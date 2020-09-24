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akurt написав:Добре, чого я буду сперечатися - громадяни Франції - мої свати - мені брешуть. Нехай будЕ.
З ціього диспуту є користь: украінцям варто вкладатися в нерухомість у Франції, бо там немає русні. Можу дати невелику фінансову "наводку": Сват народився та виріс у батьківському будинку - стіни з натуральноко каміння (мабуть, бреше)- на березі Ла Маншу. Будинок виставили на продаж 3 роки тому за 90 000 євро. Ось там - крім туманів, як сказав сват, русні точно не було (мабуть, бреше). Знайшовся покупець за 80 000 євро - віддали. Бо сказав: "Я в тому будинку в 2 поверхи (перший поверх гараж майстерня та різні приміщення) жити не можу вже - крім туманів нічого не бачив".
Купили собі в Тулузі в січні 2021 року за 140 000 євро двоповерховий будинок - стіни з натурального каменя, чудові дубові сходи на другий поверх (мабуть, бреше). Будинок після капітального ремонту Продавцем. Ще й мають невеличкий клаптик землі. Сваха сказала, що хочуть завести курочок. Мабуть, теж бреше. Але я вирішив, що жартує. Побачимо. Всі брешуть. Але це не заважає вкладатися в нерухомість у Франції. Хтось же повинен бути чесним. Ну хоч хтось...
P.S. Цифри всі правдиві. Будинок куплено в кредит на 24 роки.
Та він Вам задвигає , якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.
BIGor написав:Та він Вам задвигає , якби так пагано жилось (через русню) то давно вже б звалили. А будиночок за 140 000 євро - доволі дешево.
Тиждень тому я їм сказав, що зустрів дані Євростату про подорожчання житла у Франції на 7%. Сказали, що точно не знають, не цікавилися, можливо.
Порадьте, пане BIGor, куди саме втекти громадянам Франції із Франції "від русні". До цих пір завжди і регулярно втікали та втікають на берег Середземного моря. Я вашу пораду передам сватам: сват не буде подавати Заяву про чергову участь у виборах у Франції (один раз навіть був прийнятий президентом у складі делегації мерів міст в президентському палаці). А сваха звільниться з роботи, на яку тільки не так давно влаштувалася. Також закриє організовану нею "Українську залу" в Тулузі. Гарна порада - то завжди корисно.
BIGor написав:akurt та нема у Франції стільки русні...от не треба вигадувати. Так алжирці, мароканці інші народи колоній - є, і то багато з них вже народились у Франції і нормальні члени суспільства. Недавно знайомі жили місяць - інфа з перших рук - жодного лишньохромосомного не побачено, калінку-малінку - не почуто. Ну і давайте трохи подумаємо - французька мова доволі складна (навіть якщо знаєте англійську), не думаю щоб росіяни могли її вивчити - з тим що вони і українську не розуміють і польську. А французи не такі, щоб зразу при розмові переходити на англійську.
акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
flyman написав:акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
akurt НЕ говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш". Це дезінформація від вас. Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш. По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР". На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка. Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати. В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ. На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ.
Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.
flyman написав:акурт сказав що повно, значить повно їх в Франції, інше діло то Туреччина, днем з вогнем не знайдеш, дубель пусто
akurt НЕ говорив, що - цитую дурню - "днем з вогнем не знайдеш". Це дезінформація від вас. Я говорив, що ведуть себе тихо, особливо - крім базарю - особливо не зустрінеш. По понеділках їх багато у відділеннях банків - не знаю точно, що робюлять, чув, що в них тільки якісь картки "МИР". На пляжах є. А ось переважна кількість авто в Анталії все ж з українськими номерами - і я теж говорив, що з російськими зустрічаєш, але зрідка. Говорили наші люди, що якісь проблеми у них з перетином Грузії. А інакше на авто вони не можуть в"їхати. В Міграційній службі та в митниці, куди зараз вирушаю у справах, на 6...7 українців - 1 з РФ. На території великих ЖК - як на днях сказали наші люди: 6 авто українських - 2 з РФ - потім знову 6 авто з України - знову 2 з РФ. На моїй парковці бачу 1 авто з РФ.
Тому не несіть дурню у цю хату, залишайте у своїй.
Я казав про Францію, що акурт казав. Про Туреччину я не казав, що акурт казав. Тільки написав, що інша справа. Читайте уважно.
Для горе-фахівця з питань Туреччини, який за останні 1/2 сторіччя не був в Туреччині. Парковка біля митниці: - авто української реєстрації - 2 (два); - авто російської реєстрації - 0 (нуль); - авто реєстрації Нідерландів - 2 (два); - авто реєстрації Білорусі - 1 (вперше бачу авто з Білорусі); - авто реєстрації США (New York) - 1 (одне). Вперше бачу і авто з США. Цікаво, як сюди попало?
Якщо в найближчі роки пан Флайман виїде із свого села за 74 км від Києва, та відвідає Туреччину, разом під’їдемо в митницю, де я заробляю в ці хвилини гроші, та знову порахуємо скільки там тих, про кого він так завзято поширює дезінформацію. Ще й від мого імені.
akurt написав:Для горе-фахівця з питань Туреччини, який за останні 1/2 сторіччя не був в Туреччині. Парковка біля митниці: - авто української реєстрації - 2 (два); - авто російської реєстрації - 0 (нуль); - авто реєстрації Нідерландів - 2 (два); - авто реєстрації Білорусі - 1 (вперше бачу авто з Білорусі); - авто реєстрації США (New York) - 1 (одне). Вперше бачу і авто з США. Цікаво, як сюди попало?
Якщо в найближчі роки пан Флайман виїде із свого села за 74 км від Києва, та відвідає Туреччину, разом під’їдемо в митницю, де я заробляю в ці хвилини гроші, та знову порахуємо скільки там тих, про кого він так завзято поширює дезінформацію. Ще й від мого імені.
Та ні, там цікавіше: він же планував переїхати в Португалію, але з Нового року збільшили поріг інвестицій в Португалії на 150 000 євро. Тепер теж проблема, бо за даними офіційних джерел: "Що стосується працівників галузі, то в 2021 р. брутто-місячна заробітна плата на одного працюючого працівника (з урахуванням економіки в цілому) збільшилася на 3,5% порівняно з 2020 р., що відповідає 1362 євро (порівняно з 1315 євро в 2020 р. та 1277 євро у 2019 р.)." https://jornaleconomico.pt/noticias/num ... mia-913746
Так ще й середня... це ж у початківця 362 євро. А оренда житла - 800. Проблема. Вихід тільки один: писати менше дурниць на форумах.