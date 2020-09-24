Додано: Чет 04 сер, 2022 08:46

Ринок орендного житла в Анталії: прогноз та перспективи.



Останні три місяці рідко який українець, що прибув в Анталію, не став "Чорним рієлтором".

Людей можна зрозуміти: їсти ж хочеться.

З частиною з них я спілкуюся, оримуючи певну інформаціяю про стан ринку нерухомості.



Взагалі турки досить активно допомагають нашим людям. Українців тут реально поважають, переживають та люблять.

Серед цієї допомоги - робота "Чорного рієлтора" - людина може заробити гроші, яшо відбудеться реальне вселення клієнта в запропоновану реальним рієлтором квартиру.

Ось зранку свіже оголошення: оренда досить пристойної квартири 2+1 - ціна 8 500 лір - 470 доларів США.

Спальний район. Раніше в ньому ніколи не вдавалося здати квартиру, а якщо і здавали, то за 850 лір і сильно раділи.

Премія "Офіційного рієлтора" - 100% від плати за місяць. "Чорному рієлтору - 50% від отриманого прибутку, тобто в даному випадку - 8500/2=4250 лір.

Багато це чи мало?

Родина наших українців сказала, що родині "чоловік+дружина+2 дітей" вистачає 100 лір на добу.

Получається 30х100=3000 лір на місяць. Поросятину, з якою тут дехто з форумчан спить вночі (снится тільки, не купував один фахівець з 2005 року) не вживають.

Правда, чоловік харчується в готелі, де працює, а вдома їсть тільки 1 раз на день.

Чорні рієлтори з українців, що цікаво: працюють ДУЖЕ сумлінно:

- правильна та у відповідності до сучасних вимог Міграційної служби оформлюють Договори оренди (треба оформити у нотаріуса в присутності власника квартири);

- опікуюються підключенням інтернету;

- попреджають про умови повернення депозиту (в разі дострокового виїзду не повертається - вже були випадки);

- ГОЛОВНА фішка цього сезона: готовлять та дають на підпис орендарю спеціальний документ, який дозволяє примусово та без заперчень виселити орендаря в день закінчення терміну оренди. Останнє дуже є важливим в Туреччині (люди говорили і в деяких країнах ЄС теж): законодавство однозначно стає на бік орендаря в разі конфлікта з орендодавцем.

Були вже численні випадки, коли орендар заявляв, що платити нічим - гролшви немає - і він НЕ буде платити: виселення тільки через Суд - і то, суд прийме позитивне рішення в бік орендодавця: якщо у орендаря немає ні нерухомості, ні автомобіля.



Я очікую - з тієї інформації, яку отримую з численних спілкувань з нашими людьми, зниження попиту тільки в жовтні-листопаді: у багатьох українців, які виїхали в Туреччину в жовтні-листопаді 2021 року, закінчаться терміни Договору оренди - вони всі платять ще по "старим розцінкам" 4 000...5 500 лір (220...300 доларів) на місяць і орендодавець з вирогідністю на 99% підвищіть їм плату до ціни - в тих мікрорайонах де вони живуть - до 15 000 - 20 000 лір.



Частина з наших вже думає стратегічно, та саме в ці хвилини стоять під Візовим центром Канади в Анкарі (заяву заповнили в понеділок) здавати відбитки пальців та рухатися в жовтні-листопаді в Канаду.



О! Подзвонили: все зайняло 5 хвилин. Все зробили.

Квиток на автобус з Анталії на Анкару - 270 лір (близько 15 доларів), таксі з автовокзалу Анкари до Візового центра Канади - 28 лір (або 1,5 долари). Зараз будуть повертатися в Анталію.



Запропнував іхати працювати екскурсоводом в Португалю - не захотіли.