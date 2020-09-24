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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:19
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:22
Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити
Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:25
Без поняття.
Там де поменше жижи, масочок і побільше кобіт.
Може і сюди, а може до філіпінок, вєтнамок. Може в яке село чи смт. на ЗУ або на Житомирщині. І кайфувати на $100 в місяць.
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:46
Ринок орендного житла в Анталії: прогноз та перспективи.
Останні три місяці рідко який українець, що прибув в Анталію, не став "Чорним рієлтором".
Людей можна зрозуміти: їсти ж хочеться.
З частиною з них я спілкуюся, оримуючи певну інформаціяю про стан ринку нерухомості.
Взагалі турки досить активно допомагають нашим людям. Українців тут реально поважають, переживають та люблять.
Серед цієї допомоги - робота "Чорного рієлтора" - людина може заробити гроші, яшо відбудеться реальне вселення клієнта в запропоновану реальним рієлтором квартиру.
Ось зранку свіже оголошення: оренда досить пристойної квартири 2+1 - ціна 8 500 лір - 470 доларів США.
Спальний район. Раніше в ньому ніколи не вдавалося здати квартиру, а якщо і здавали, то за 850 лір і сильно раділи.
Премія "Офіційного рієлтора" - 100% від плати за місяць. "Чорному рієлтору - 50% від отриманого прибутку, тобто в даному випадку - 8500/2=4250 лір.
Багато це чи мало?
Родина наших українців сказала, що родині "чоловік+дружина+2 дітей" вистачає 100 лір на добу.
Получається 30х100=3000 лір на місяць. Поросятину, з якою тут дехто з форумчан спить вночі (снится тільки, не купував один фахівець з 2005 року) не вживають.
Правда, чоловік харчується в готелі, де працює, а вдома їсть тільки 1 раз на день.
Чорні рієлтори з українців, що цікаво: працюють ДУЖЕ сумлінно:
- правильна та у відповідності до сучасних вимог Міграційної служби оформлюють Договори оренди (треба оформити у нотаріуса в присутності власника квартири);
- опікуюються підключенням інтернету;
- попреджають про умови повернення депозиту (в разі дострокового виїзду не повертається - вже були випадки);
- ГОЛОВНА фішка цього сезона: готовлять та дають на підпис орендарю спеціальний документ, який дозволяє примусово та без заперчень виселити орендаря в день закінчення терміну оренди. Останнє дуже є важливим в Туреччині (люди говорили і в деяких країнах ЄС теж): законодавство однозначно стає на бік орендаря в разі конфлікта з орендодавцем.
Були вже численні випадки, коли орендар заявляв, що платити нічим - гролшви немає - і він НЕ буде платити: виселення тільки через Суд - і то, суд прийме позитивне рішення в бік орендодавця: якщо у орендаря немає ні нерухомості, ні автомобіля.
Я очікую - з тієї інформації, яку отримую з численних спілкувань з нашими людьми, зниження попиту тільки в жовтні-листопаді: у багатьох українців, які виїхали в Туреччину в жовтні-листопаді 2021 року, закінчаться терміни Договору оренди - вони всі платять ще по "старим розцінкам" 4 000...5 500 лір (220...300 доларів) на місяць і орендодавець з вирогідністю на 99% підвищіть їм плату до ціни - в тих мікрорайонах де вони живуть - до 15 000 - 20 000 лір.
Частина з наших вже думає стратегічно, та саме в ці хвилини стоять під Візовим центром Канади в Анкарі (заяву заповнили в понеділок) здавати відбитки пальців та рухатися в жовтні-листопаді в Канаду.
О! Подзвонили: все зайняло 5 хвилин. Все зробили.
Квиток на автобус з Анталії на Анкару - 270 лір (близько 15 доларів), таксі з автовокзалу Анкари до Візового центра Канади - 28 лір (або 1,5 долари). Зараз будуть повертатися в Анталію.
Запропнував іхати працювати екскурсоводом в Португалю - не захотіли.
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:56
Так то в самих забитих країнах ЄС та десь по селам. Подивився однушки в Софії - 60-80 куевро у радянського типу районі.
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:07
В 2019 році на цьому форумі досить активно писав один чоловік як він переїхав за Болгарською пенсійною програмою для іноземців в Болгарію.
Можливо, комусь з форумчан варто підняти/вивчити ту можливість.
На скільки я пам"ятаю, там треба було бути пенсіонером, звернутися в Посольство Болгарії в Україні, отримати спеціальну візу та в"їхати на територію Болгарії на проживання.
Були - здається - дуже цікаві умови саме для родини, в якій є український пенсіонер.
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:19
В чому смисл перебування в мегаполісі?
Особливо коли ковідні обмеження і жижизація
Якщо в кайф сидіти в комірці у бетонному паралепіпеді і час від часу в масці відбігати від нього не далі як на 500 м., то хто йому дохтор.
Ліпше в селі, але без маски, без коль-коль, без жижи.
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