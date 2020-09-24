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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:19

  Понаехал написав:Лечу в отпуск в Турцию в первый раз. Город Каш. Смогу сюда отписываться о стоимости кефира :) интересно?

Лучше какой генофонд отдыхающих расскажите, а цены можно и в гугле посмотреть на кефир
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:22

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити

Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12-tysyach-evro-evrope-mozhno-deshevo-1653320372.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:25

  BIGor написав:
  flyman написав:https://stooq.pl/n/?f=1502646
В Португалії бракує 50тис. працівників у сфері туризму.

То Ви після війни - куди будете їхати?

Без поняття.
Там де поменше жижи, масочок і побільше кобіт.
https://en.wikipedia.org/wiki/Banja_Luka
Може і сюди, а може до філіпінок, вєтнамок. Може в яке село чи смт. на ЗУ або на Житомирщині. І кайфувати на $100 в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:46

Ринок орендного житла в Анталії: прогноз та перспективи.

Останні три місяці рідко який українець, що прибув в Анталію, не став "Чорним рієлтором".
Людей можна зрозуміти: їсти ж хочеться.
З частиною з них я спілкуюся, оримуючи певну інформаціяю про стан ринку нерухомості.

Взагалі турки досить активно допомагають нашим людям. Українців тут реально поважають, переживають та люблять.
Серед цієї допомоги - робота "Чорного рієлтора" - людина може заробити гроші, яшо відбудеться реальне вселення клієнта в запропоновану реальним рієлтором квартиру.
Ось зранку свіже оголошення: оренда досить пристойної квартири 2+1 - ціна 8 500 лір - 470 доларів США.
Спальний район. Раніше в ньому ніколи не вдавалося здати квартиру, а якщо і здавали, то за 850 лір і сильно раділи.
Премія "Офіційного рієлтора" - 100% від плати за місяць. "Чорному рієлтору - 50% від отриманого прибутку, тобто в даному випадку - 8500/2=4250 лір.
Багато це чи мало?
Родина наших українців сказала, що родині "чоловік+дружина+2 дітей" вистачає 100 лір на добу.
Получається 30х100=3000 лір на місяць. Поросятину, з якою тут дехто з форумчан спить вночі (снится тільки, не купував один фахівець з 2005 року) не вживають.
Правда, чоловік харчується в готелі, де працює, а вдома їсть тільки 1 раз на день.
Чорні рієлтори з українців, що цікаво: працюють ДУЖЕ сумлінно:
- правильна та у відповідності до сучасних вимог Міграційної служби оформлюють Договори оренди (треба оформити у нотаріуса в присутності власника квартири);
- опікуюються підключенням інтернету;
- попреджають про умови повернення депозиту (в разі дострокового виїзду не повертається - вже були випадки);
- ГОЛОВНА фішка цього сезона: готовлять та дають на підпис орендарю спеціальний документ, який дозволяє примусово та без заперчень виселити орендаря в день закінчення терміну оренди. Останнє дуже є важливим в Туреччині (люди говорили і в деяких країнах ЄС теж): законодавство однозначно стає на бік орендаря в разі конфлікта з орендодавцем.
Були вже численні випадки, коли орендар заявляв, що платити нічим - гролшви немає - і він НЕ буде платити: виселення тільки через Суд - і то, суд прийме позитивне рішення в бік орендодавця: якщо у орендаря немає ні нерухомості, ні автомобіля.

Я очікую - з тієї інформації, яку отримую з численних спілкувань з нашими людьми, зниження попиту тільки в жовтні-листопаді: у багатьох українців, які виїхали в Туреччину в жовтні-листопаді 2021 року, закінчаться терміни Договору оренди - вони всі платять ще по "старим розцінкам" 4 000...5 500 лір (220...300 доларів) на місяць і орендодавець з вирогідністю на 99% підвищіть їм плату до ціни - в тих мікрорайонах де вони живуть - до 15 000 - 20 000 лір.

Частина з наших вже думає стратегічно, та саме в ці хвилини стоять під Візовим центром Канади в Анкарі (заяву заповнили в понеділок) здавати відбитки пальців та рухатися в жовтні-листопаді в Канаду.

О! Подзвонили: все зайняло 5 хвилин. Все зробили.
Квиток на автобус з Анталії на Анкару - 270 лір (близько 15 доларів), таксі з автовокзалу Анкари до Візового центра Канади - 28 лір (або 1,5 долари). Зараз будуть повертатися в Анталію.

Запропнував іхати працювати екскурсоводом в Португалю - не захотіли.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:56

  flyman написав:Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12-tysyach-evro-evrope-mozhno-deshevo-1653320372.html

Так то в самих забитих країнах ЄС та десь по селам. Подивився однушки в Софії - 60-80 куевро у радянського типу районі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:07

В 2019 році на цьому форумі досить активно писав один чоловік як він переїхав за Болгарською пенсійною програмою для іноземців в Болгарію.
Можливо, комусь з форумчан варто підняти/вивчити ту можливість.
На скільки я пам"ятаю, там треба було бути пенсіонером, звернутися в Посольство Болгарії в Україні, отримати спеціальну візу та в"їхати на територію Болгарії на проживання.
Були - здається - дуже цікаві умови саме для родини, в якій є український пенсіонер.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:19

  BIGor написав:
  flyman написав:Квартири від 12 тисяч євро. Де в Європі можна дешево купити житло

https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12-tysyach-evro-evrope-mozhno-deshevo-1653320372.html

Так то в самих забитих країнах ЄС та десь по селам. Подивився однушки в Софії - 60-80 куевро у радянського типу районі.

В чому смисл перебування в мегаполісі?
Особливо коли ковідні обмеження і жижизація
Якщо в кайф сидіти в комірці у бетонному паралепіпеді і час від часу в масці відбігати від нього не далі як на 500 м., то хто йому дохтор.
Ліпше в селі, але без маски, без коль-коль, без жижи.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:08

Туреччина, Грузія, Емірати. Як через навалу росіян дорожчає нерухомість по всьому світу

Туреччина

У червні 2022 року продажі будинків у Туреччині іноземцям підскочили більш ніж на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише Bloomberg. Причиною стало підвищення попиту з боку росіян.

З січня вони придбали в Туреччині вже 6 тисяч будинків. Це зробило їх найбільшими покупцями серед іноземців. До цього першість належала громадянами Ірану та Іраку.

Попит на квартири та апартаменти з боку росіян виріс ще сильніше. Так, за даними Турецького статистичного інституту, лише у квітні продажі на місцевому ринку нерухомості іноземцям у порівнянні з березнем зросли на 186,6%.

"Це багаті росіяни, але не олігархи", – розповідає про своїх клієнтів засновник стамбульської компанії з продажу нерухомості Golden Sign Гуль Гуль у коментарі агентству Reuters.

За інформацією аналітиків порталу Turk.Estate, з січня до червня цього року інтерес росіян до придбання нерухомості в Туреччині зріс на 130% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року та на 177% – до першого півріччя 2020 року.

За словами Гуль Гуля, деякі з росіян купують одразу 3-5 квартир у Туреччині. Для проведення угод громадяни РФ використовують різні платіжні інструменти. "Хтось привозить готівку, хтось відкриває рахунок у банку, а хтось приносить золото", – каже він.

Привабливість інвестицій у турецькі квадратні метри для іноземців підтримується, зокрема, постійною девальвацією ліри та високою інфляцією. За останні 12 місяців ліра відносно американського долара впала на 48%, а споживчі ціни зросли на 80%.
Несподіваний сплеск попиту на квартири призвів до їхнього подорожчання. Так, з лютого до липня 2022 року ціни на житло в Туреччині в середньому зросли на 20%. Турецький центробанк каже про 100-відсоткове зростання за рік.

Найпопулярніша локація серед іноземців – Стамбул (45%), на другому місці – Анталія (21%).
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/689995/
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ліра вже ПА18, скоро дожене гривню.
Інфляція 80%.
Збс!
flyman
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  #<1 ... 579580581582
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