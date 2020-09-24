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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Інфляція - це ріст цін, якщо не знали :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:18

  Faceless написав:
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Інфляція - це ріст цін, якщо не знали :mrgreen:

А що в індекс споживчої інфляції закладають ціну квартир?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:40

Інфляція - це ріст цін, якщо не знали

При отсутствии роста доходов. Иначе можно назвать просто масштабированием. Жирок уменьшается. Свободный денег у людей по всему миру меньше.

А що в індекс споживчої інфляції закладають ціну квартир?

Я даже не хочу обсуждать что там закладывают в официальныую статистику, т.к. манипуляции по-круче, чем в этой ветке.

Я к тому, что инвестиции в недвижимость по всему миру принесут убыток в пропорции к ежемесячным тратам (комуналке и продовольствии). И это мы говорим об инвесторах, а не закредетированных должниках!
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:02

  b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.
Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.
Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.

В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.
Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.
Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.
akurt
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