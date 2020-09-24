Додано: Чет 04 сер, 2022 14:02

b3320413 написав: 1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2

2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?

3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете 1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.22. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов., парни.