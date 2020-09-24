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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:13

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Інфляція - це ріст цін, якщо не знали :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:18

  Faceless написав:
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Інфляція - це ріст цін, якщо не знали :mrgreen:

А що в індекс споживчої інфляції закладають ціну квартир?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:40

Інфляція - це ріст цін, якщо не знали

При отсутствии роста доходов. Иначе можно назвать просто масштабированием. Жирок уменьшается. Свободный денег у людей по всему миру меньше.

А що в індекс споживчої інфляції закладають ціну квартир?

Я даже не хочу обсуждать что там закладывают в официальныую статистику, т.к. манипуляции по-круче, чем в этой ветке.

Я к тому, что инвестиции в недвижимость по всему миру принесут убыток в пропорции к ежемесячным тратам (комуналке и продовольствии). И это мы говорим об инвесторах, а не закредетированных должниках!
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:02

  b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.
Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.
Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.

В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.
Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.
Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.
Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов.
Вот что такое инвестиции, парни.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:53

  alfredhaos написав:
  Понаехал написав:Лечу в отпуск в Турцию в первый раз. Город Каш. Смогу сюда отписываться о стоимости кефира :) интересно?

Лучше какой генофонд отдыхающих расскажите, а цены можно и в гугле посмотреть на кефир

Генофонд изучить не смогу - жена будет против. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:06

  akurt написав:
  b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.
Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.
Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.

В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.
Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.
Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.
Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов.
Вот что такое инвестиции, парни.

В епоху дорожаючого долара інвестувати в дорожаючий долар.
От коли ФРС почне знову "розкидати гроші з гелікоптера", тоді можна інвестувати в що інше: під час приливу всі лодки піднімаються.

Якби купив гостинку в Києві біля метро у 1998, а продав у 2007, то .... розказував от що таке інвестиції.. а якщо дві, то був би як Бафет
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:43

  stm написав:Каш - это европейцы и британцы. Британцев особенно много в тех местах :)

А в условиях 2022?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:22

Декілька днів тому на цій гілці я написав, що немає передумов про зниження цін на нерухомість на Середземному узбережжі.
Фразу написано було не тому, що я провидець, а тому що ретельно перевіряю інформацію, співсталяю з інформацією з різних джерел та аналізую.
Ну ось вам, свіжина: щойно був в офісі перекладачів та нотаріусів.
Чекаю, поки мені нотаріус поставить купу печаток на вже готовий з перекладу документ - перекладачка перевірена - скидую фотокопії документів по ВатсАпп.
Не можна будо не звернути увагу на дуже випещеного пана з іноземців та ну дуже задоволену рієлторшу поруч. Та аж сяяла.
І було від чого: втюхала тому пану 2 квартири 1+1 "у чорта на кулічках" - фактично за межами Анталії серед полів...
Випитав: по 200 000 доларів (!!) кожна.
Пан купив 2 квартири на суму 400 000 доларів з метою отримати громадянство Туреччини.
Я двився на дуже дуже задоволену рієлторшу, трохи вивідав інформацію, що це вона таке втюхала серед полів.
Ну, комплекс Бог знає де, але якщо на перспективу - то піде.
В рієлторши точно не зміг випитати комісійні, але з того, що дізнався з розмови - від 5 до 10%
Тоді все зрозуміло, чому аж сяяла: заробила від 20 000 доларів до 40 000 доларів США.
Про Забудовнкиа: дуже потужний та дуже авідомий. Будує висотки в райоіні Середземноморського університету. Активний Забудовник. Ну ЖК ось цей. Дуже непоганий.
https://www.siriustown.com
Ну ось панове, попит є. Пропозиції є. Передумови для подальшого підвищеня цін є.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:26

Турецкий паспорт привлекает только граждан Афганистана, Сирии и Ирака. А так - это бесполезная корочка
San
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