Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Інфляція - це ріст цін, якщо не знали
А що в індекс споживчої інфляції закладають ціну квартир?
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK. Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть. Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.
В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом. Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом. Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой. Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов. Вот что такое инвестиции, парни.
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK. Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть. Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.
В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом. Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом. Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой. Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов. Вот что такое инвестиции, парни.
В епоху дорожаючого долара інвестувати в дорожаючий долар. От коли ФРС почне знову "розкидати гроші з гелікоптера", тоді можна інвестувати в що інше: під час приливу всі лодки піднімаються.
Якби купив гостинку в Києві біля метро у 1998, а продав у 2007, то .... розказував от що таке інвестиції.. а якщо дві, то був би як Бафет
Декілька днів тому на цій гілці я написав, що немає передумов про зниження цін на нерухомість на Середземному узбережжі. Фразу написано було не тому, що я провидець, а тому що ретельно перевіряю інформацію, співсталяю з інформацією з різних джерел та аналізую. Ну ось вам, свіжина: щойно був в офісі перекладачів та нотаріусів. Чекаю, поки мені нотаріус поставить купу печаток на вже готовий з перекладу документ - перекладачка перевірена - скидую фотокопії документів по ВатсАпп. Не можна будо не звернути увагу на дуже випещеного пана з іноземців та ну дуже задоволену рієлторшу поруч. Та аж сяяла. І було від чого: втюхала тому пану 2 квартири 1+1 "у чорта на кулічках" - фактично за межами Анталії серед полів... Випитав: по 200 000 доларів (!!) кожна. Пан купив 2 квартири на суму 400 000 доларів з метою отримати громадянство Туреччини. Я двився на дуже дуже задоволену рієлторшу, трохи вивідав інформацію, що це вона таке втюхала серед полів. Ну, комплекс Бог знає де, але якщо на перспективу - то піде. В рієлторши точно не зміг випитати комісійні, але з того, що дізнався з розмови - від 5 до 10% Тоді все зрозуміло, чому аж сяяла: заробила від 20 000 доларів до 40 000 доларів США. Про Забудовнкиа: дуже потужний та дуже авідомий. Будує висотки в райоіні Середземноморського університету. Активний Забудовник. Ну ЖК ось цей. Дуже непоганий. https://www.siriustown.com Ну ось панове, попит є. Пропозиції є. Передумови для подальшого підвищеня цін є.