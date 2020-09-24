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Ну так как говорил Григорий Сковорода: «Каждому городу нрав и права… Всяка імеет свой ум голова…» Но это дядя был очень даже ну очень даже не из этого перечня. Переговорили на английском о катании на лыжах в Доломитах. Он меня спросил: Вы в Доломитах были? Я хмыкнул даже, хи-хи. И даже по 2 раза в год. Показал фото на смартфоне… Это далеко от Кремнийполимера. Вы, простите меня великодушно, ошибаетесь.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Сейчас одна дама, приятная во всех отношениях, из Одессы, как раз в Фетхие. Маленький городок с огромными пляжами. Сказала, что сняла квартиру на первой линии, очень нравится. Любительница торта Наполеон. Дал наводку на пару наших кудесниц-кондитеров. Присылала фото. Наверное, вкусно. Общаемся по разным делам. Имеет много много связей в Одессе и Киеве.