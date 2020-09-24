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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37

Ну так как говорил Григорий Сковорода: «Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но это дядя был очень даже ну очень даже не из этого перечня. Переговорили на английском о катании на лыжах в Доломитах. Он меня спросил: Вы в Доломитах были?
Я хмыкнул даже, хи-хи. И даже по 2 раза в год.
Показал фото на смартфоне…
Это далеко от Кремнийполимера.
Вы, простите меня великодушно, ошибаетесь.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:39

  alfredhaos написав:
  stm написав:Каш - это европейцы и британцы. Британцев особенно много в тех местах :)

А в условиях 2022?

Так же, там вход в воду со скал. РФ, Украина, Казахи больше по Анталии :)
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/muglayi-en-cok-ingilizler-tercih-ediyor/2635260
Фетхие и окрестности я бы вообще назвала британской колонией )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:43

Сейчас одна дама, приятная во всех отношениях, из Одессы, как раз в Фетхие.
Маленький городок с огромными пляжами.
Сказала, что сняла квартиру на первой линии, очень нравится.
Любительница торта Наполеон. Дал наводку на пару наших кудесниц-кондитеров.
Присылала фото. Наверное, вкусно.
Общаемся по разным делам. Имеет много много связей в Одессе и Киеве.
akurt
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