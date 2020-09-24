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Ну так как говорил Григорий Сковорода: «Каждому городу нрав и права… Всяка імеет свой ум голова…» Но это дядя был очень даже ну очень даже не из этого перечня. Переговорили на английском о катании на лыжах в Доломитах. Он меня спросил: Вы в Доломитах были? Я хмыкнул даже, хи-хи. И даже по 2 раза в год. Показал фото на смартфоне… Это далеко от Кремнийполимера. Вы, простите меня великодушно, ошибаетесь.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK
Не могу, иначе будет оффтоп) Здесь ведь только о зарубежной недвижимости. И пока не могу сказать, что все гладко Нефтеимпортер UK богатая и признанная страна, но при вложении 140 тыс фунтов потери в долларах за год исчислялись бы в 20-30 тыс. Плюс операционные затраты по переоформлению. И да, сам доллар подешевел, но не к валютам