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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37

Ну так как говорил Григорий Сковорода:
«Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но этот дядя был не из этого перечня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 сер, 2022 03:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:39

  alfredhaos написав:
  stm написав:Каш - это европейцы и британцы. Британцев особенно много в тех местах :)

А в условиях 2022?

Так же, там вход в воду со скал. РФ, Украина, Казахи больше по Анталии :)
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/muglayi-en-cok-ingilizler-tercih-ediyor/2635260
Фетхие и окрестности я бы вообще назвала британской колонией )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK

Не могу, иначе будет оффтоп) Здесь ведь только о зарубежной недвижимости. И пока не могу сказать, что все гладко
Нефтеимпортер UK богатая и признанная страна, но при вложении 140 тыс фунтов потери в долларах за год исчислялись бы в 20-30 тыс. Плюс операционные затраты по переоформлению. И да, сам доллар подешевел, но не к валютам
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:57

Благодарим за ответ.
Мы тут на форуме как-то обсуждали вложения в недвижимость за далекими рубежами - под сдачу - и главный вопросом там было администрирование таких инвестиций.
Помнится, один человек написал очень мудрые вещи про очень непростую штуку - уделённое администрирование - с множеством "подводных камней".
А то выглядело "на бумаге гладко" - а "копни" чуть-чуть - на каждом шагу куча приколов.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  b3320413 написав:сам доллар подешевел, но не к валютам

В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
BIGor
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  #<1 ... 581582583584
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