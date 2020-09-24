Ну так как говорил Григорий Сковорода:
«Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но этот дядя был не из этого перечня.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37
Ну так как говорил Григорий Сковорода:
«Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но этот дядя был не из этого перечня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 сер, 2022 03:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:39
Так же, там вход в воду со скал. РФ, Украина, Казахи больше по Анталии
Фетхие и окрестности я бы вообще назвала британской колонией )
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Не могу, иначе будет оффтоп) Здесь ведь только о зарубежной недвижимости. И пока не могу сказать, что все гладко
Нефтеимпортер UK богатая и признанная страна, но при вложении 140 тыс фунтов потери в долларах за год исчислялись бы в 20-30 тыс. Плюс операционные затраты по переоформлению. И да, сам доллар подешевел, но не к валютам
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:57
Благодарим за ответ.
Мы тут на форуме как-то обсуждали вложения в недвижимость за далекими рубежами - под сдачу - и главный вопросом там было администрирование таких инвестиций.
Помнится, один человек написал очень мудрые вещи про очень непростую штуку - уделённое администрирование - с множеством "подводных камней".
А то выглядело "на бумаге гладко" - а "копни" чуть-чуть - на каждом шагу куча приколов.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
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