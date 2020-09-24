Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:02

BIGor написав: I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами. I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

Правильне запитання.Я маю багато знайомих серед як матросів, так і старших офіцерів торгового флоту."Хорошим" вважається "контракт" на 4-6 місяців.Це 4-6 місяців рейсів вздовж узбережжя Африки, або Середземного моря, або в Південну Америку та навіть потім в Норвегію: куди власник судна та його менеджери візьмуть замовлення.Після 4-6 місяців "контракту" мають 4-6 місяців відпочинку дома.найкращіми контарктами були контакти осені 2021 року: один балкер довжиною 300 м брав на борт 70 000 тонн зерна в порту під Одесою та прямував в Саудівську Аравію (інколи в Ізраїль, Туречичну або в єгипет). Саме ціаве відуювалося в порах Сайдіцвської Ароавіх: араби не мають чи не будували елеватори та використовують такий балкер - з оплатою за простій судна - як камеру схову зерна, потихеньку його розвантажуючи. Справа довка. як сказав мені одлин головнйи механік:з 7-ми місяців реально в морі були тільки 165 місяця.Для старших офіцерів на судні люксові умови: наприклад, каюта старшого механіка часто нагадує квартиру 1+1 або номер 5-ти зіркового готеля. Ще й з персональним офіціантом/помічником.Робота звісно, специфічна. Море та океани. Шторми та спека.Найважче звичайним моряками першого та другого класу: зарплата десь в районі 1500 доларів на місяць. Це стимулює їх вчитися, отримувати дипломи, ходити в море та чекати, поки звільнеться місто.А ось нійбільшу зарплатню мають три особи на судні:- капітан (орієнтир зарплатні 15 000$);- старший помічник капітана (друга особа на судні ) - 12 000$;- старший механік (третя особа на судні) - 9000 - 10000$.Є "накладні" витрати: кожні 5 років треба оновлювати документи. Тут хабарі складають зараз в Україні 7 500 доларів. Розмір хабарів не знижується, а збільшується: інфляція...Послуги дівчат в крюїнгових компанях (це вони підбирають моряків на те чи інше судно) - від 600 доларів (інакше приховає вакансію або не запропонує).Але жити можна ж, вірно?До речі, зараз суттєва нестача персоналу суден: багато моряків опинилася в Украіні та не можуть виїхати. Отримують інколи грошову підтримку від компаній в сумі 500 доларів на місяць.