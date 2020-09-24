Ну так как говорил Григорий Сковорода:
«Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но этот дядя был не из этого перечня.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37
Ну так как говорил Григорий Сковорода:
«Каждому городу нрав и права…
Всяка імеет свой ум голова…»
Но этот дядя был не из этого перечня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 сер, 2022 03:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:39
Так же, там вход в воду со скал. РФ, Украина, Казахи больше по Анталии
Фетхие и окрестности я бы вообще назвала британской колонией )
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Не могу, иначе будет оффтоп) Здесь ведь только о зарубежной недвижимости. И пока не могу сказать, что все гладко
Нефтеимпортер UK богатая и признанная страна, но при вложении 140 тыс фунтов потери в долларах за год исчислялись бы в 20-30 тыс. Плюс операционные затраты по переоформлению. И да, сам доллар подешевел, но не к валютам
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:57
Благодарим за ответ.
Мы тут на форуме как-то обсуждали вложения в недвижимость за далекими рубежами - под сдачу - и главный вопросом там было администрирование таких инвестиций.
Помнится, один человек написал очень мудрые вещи про очень непростую штуку - уделённое администрирование - с множеством "подводных камней".
А то выглядело "на бумаге гладко" - а "копни" чуть-чуть - на каждом шагу куча приколов.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:53
Це ключова фраза.
Я на цьому форумі разів 10 писав: "Панове, озирніться по боках та оцініть вартість та необхідність нахом"яченого. Продайте всі оці батьківські "Шевченкові хати", безкінечні гаражі, дідусеві ЗАЗ-968, квартири, які ви здаєте заради сміху за 1500 гривень на місяць, всі оці помідорно-черв"якові дачі...
Та купіть собі щось корисне."
МАЛО ХТО СЛУХАВ.
Серед самих цікавих похибок серед моїх приятелів:
- 2 гаражі, в одному стоїть років 20 ГАЗ-21, спаплюжена спробою перетворити в середині на BMW740. В другому мрія всього життя - ГАЗ-31 і теж із спробою перетворити на Ламборджині.
Мало того, що це фактично не колекційні авто, а ще й заморожені 2 гаражі. Тобто реальні колись були гроші. Зараз - пшик.
- дача на відстані 40 км від Дніпра. Приятелі- сусіди запропонували приятелю продати за 15 000 доларів, ті відмовилися, бо там ростуть "гарні помідори". Потім були пропозиції за 6000. Відмовилися. Зараз якщо приплатять 600, то препишуть на інших людей, щоби не платити внески за ту дачу.
- дача в 7 км від Судака (Крим) - не були там з 2013 року (!!!). Важко було на когось оформити доручення та продати за що дадуть. Вже невідомий її стан та фактичний власник.
ЦЕ ВСЕ - НАХОМ"ЯЧЕНЕ ЛАЙНО.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:58
Про інвестиції. НЕ В НЕРУХОМІСТЬ.
Найкращими вкладеннями є все ж не вкладення в квартиру на березі Середзенмного моря, а вкладення в освіту дітей.
Вчора допоміг влаштувати в лікарню, яка лікує людям зір - перевірена нашими українцями лікарня в Анталії - одну приємну пані.
Сьогодні і прямо зараз - не жартую - спілкуюся з чоловіком тієї пані - він зараз в Саудівській Аравії, займає посаду Chief Engineer (!!!). В свої 30 років указом норвезького короля призначений капітаном на корабель під норвезьким прапором. Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...
А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.
Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.
Значно крутіше.
Пан (ім"я видалено) думав головОМ, а не ногОМ.
І вкладав гроші в освіту дітей.
(Фразу вище дуже дуже не люблять певні особи. Того бідні, голі, босі та - на жаль, вже назавжди - нещасні...).
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:59
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:07
Кто перший встав - того і тапці.
Допоміг припаркувалися на платній ділянці парковки найбільшого на всьому узбережжі Середземного моря - Beach park Antalya - одній пані за кермом авто української реєстрації.
Парковка в цьому місці платна - за весь день 10 лір або 22 гривні.
Мимоволі заговорили, бо виявилося, що ми з одного міста та маємо спільних знайомих.
Неймовірно цікаво:
- прибули в Анталію на двох авто 15 березня;
- вже 20 березня - за 5 (!!!) діб купили квартиру 2+1 в не самому кращомурайоні міста - але він в останні 3 місяця отримав новий подих - спальний район Kepez. Звідти до моря автобусом хвилин 30, на авто - хвилин 15.
- квартиру купили за 1 100 000 лір.
Зараз важко пригадати - один з форумчан щось припинив писати щоденні зведення try/usd, але якщо взяти цифру 15 thy за 1$, то маємо:
1100000/15=73 300$.
Площа 80 кв м. Все готове під ключ.
Що цікаво, в будинку всього 9 квартир. Будинок новий, перше вселення.
Пані сказала - і їй точно вірю, що зараз така квартира вартує 2 000 000 лір,
Або: 2 000 000/18=112 000$.
Профіт не маю часу порахувати.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:02
Правильне запитання.
Я маю багато знайомих серед як матросів, так і старших офіцерів торгового флоту.
"Хорошим" вважається "контракт" на 4-6 місяців.
Це 4-6 місяців рейсів вздовж узбережжя Африки, або Середземного моря, або в Південну Америку та навіть потім в Норвегію: куди власник судна та його менеджери візьмуть замовлення.
Після 4-6 місяців "контракту" мають 4-6 місяців відпочинку дома.
найкращіми контарктами були контакти осені 2021 року: один балкер довжиною 300 м брав на борт 70 000 тонн зерна в порту під Одесою та прямував в Саудівську Аравію (інколи в Ізраїль, Туречичну або в єгипет). Саме ціаве відуювалося в порах Сайдіцвської Ароавіх: араби не мають чи не будували елеватори та використовують такий балкер - з оплатою за простій судна - як камеру схову зерна, потихеньку його розвантажуючи. Справа довка. як сказав мені одлин головнйи механік:з 7-ми місяців реально в морі були тільки 165 місяця.
Для старших офіцерів на судні люксові умови: наприклад, каюта старшого механіка часто нагадує квартиру 1+1 або номер 5-ти зіркового готеля. Ще й з персональним офіціантом/помічником.
Робота звісно, специфічна. Море та океани. Шторми та спека.
Найважче звичайним моряками першого та другого класу: зарплата десь в районі 1500 доларів на місяць. Це стимулює їх вчитися, отримувати дипломи, ходити в море та чекати, поки звільнеться місто.
А ось нійбільшу зарплатню мають три особи на судні:
- капітан (орієнтир зарплатні 15 000$);
- старший помічник капітана (друга особа на судні ) - 12 000$;
- старший механік (третя особа на судні) - 9000 - 10000$.
Є "накладні" витрати: кожні 5 років треба оновлювати документи. Тут хабарі складають зараз в Україні 7 500 доларів. Розмір хабарів не знижується, а збільшується: інфляція...
Послуги дівчат в крюїнгових компанях (це вони підбирають моряків на те чи інше судно) - від 600 доларів (інакше приховає вакансію або не запропонує).
Але жити можна ж, вірно?
До речі, зараз суттєва нестача персоналу суден: багато моряків опинилася в Украіні та не можуть виїхати. Отримують інколи грошову підтримку від компаній в сумі 500 доларів на місяць.
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