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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:53

akurt
10 років тому на банкірському форумі була тема фрустрованих банківських працівників - куди бігти з остогидлої банківської справи, з усіма її регуляторками та постановами. Мореплавство часто там згадували як втрачену моживість в юності. Я теж "провтикав" свого часу цей напрямок(був ВНЗ чи філіал на Подолі), бо у трендах були юристи\економісти\іт. Слава б-гу хоч зачепився за останнє, бо теж дає моживість подорожувати, іноді навіть більш ніж сам хочеш, і зібрати якуйсь копійчину.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:09

  akurt написав:
  b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.
Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.
Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.

В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.
Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.
Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.
Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов.
Вот что такое инвестиции, парни.


Половина молодых британцев используют сбережения родителей при покупке дома
https://www.kommersant.uk/articles/polo ... kupke-doma
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:14

Использование средств родителей в Великобритании очень непростая штука: мой приятель делал несколько валютных переводов сыну на покупку дома. Суммы небольшие - из турецких и украинских банков что то примерно по 8000 фунтов.
Так финмониториег Великобритании шесть месяцев мурыжил требовал кучу разных справок и подтверждений.
В банке в Турции подевались, когда просили дать копии кассовых ордеров с «настоящими печатями».
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16

  BIGor написав:
  akurt написав:Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...
А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.
Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.

I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта
flyman
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  #<1 ... 582583584585
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