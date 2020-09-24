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akurt 10 років тому на банкірському форумі була тема фрустрованих банківських працівників - куди бігти з остогидлої банківської справи, з усіма її регуляторками та постановами. Мореплавство часто там згадували як втрачену моживість в юності. Я теж "провтикав" свого часу цей напрямок(був ВНЗ чи філіал на Подолі), бо у трендах були юристи\економісти\іт. Слава б-гу хоч зачепився за останнє, бо теж дає моживість подорожувати, іноді навіть більш ніж сам хочеш, і зібрати якуйсь копійчину.
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK. Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть. Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.
В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом. Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом. Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой. Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов. Вот что такое инвестиции, парни.
Использование средств родителей в Великобритании очень непростая штука: мой приятель делал несколько валютных переводов сыну на покупку дома. Суммы небольшие - из турецких и украинских банков что то примерно по 8000 фунтов. Так финмониториег Великобритании шесть месяцев мурыжил требовал кучу разных справок и подтверждений. В банке в Турции подевались, когда просили дать копии кассовых ордеров с «настоящими печатями».