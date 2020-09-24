Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt 10 років тому на банкірському форумі була тема фрустрованих банківських працівників - куди бігти з остогидлої банківської справи, з усіма її регуляторками та постановами. Мореплавство часто там згадували як втрачену моживість в юності. Я теж "провтикав" свого часу цей напрямок(був ВНЗ чи філіал на Подолі), бо у трендах були юристи\економісти\іт. Слава б-гу хоч зачепився за останнє, бо теж дає моживість подорожувати, іноді навіть більш ніж сам хочеш, і зібрати якуйсь копійчину.
b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2 2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два? 3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете
Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK. Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть. Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.
В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом. Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом. Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой. Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов. Вот что такое инвестиции, парни.
Использование средств родителей в Великобритании очень непростая штука: мой приятель делал несколько валютных переводов сыну на покупку дома. Суммы небольшие - из турецких и украинских банков что то примерно по 8000 фунтов. Так финмониториег Великобритании шесть месяцев мурыжил требовал кучу разных справок и подтверждений. В банке в Турции плевались, когда просили дать копии кассовых ордеров с «настоящими печатями».
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 сер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk... А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання. Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.
I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.
в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта
В помиляєтеся. НЕ мають в кожному порту жінку. Більше того, моряків намагаються не пускати на берег. І не тільки із-за "жінок". Наприклад, в Нігерії або в Індії нашим людям небезпечно бути на березі не тільки з кримінальних (чорнокожі чоловіки зі зброєю намагаються потрапити на судно навіть по ланцюгам якорів), а й з бактеріологічних причин. Один моряк із моїх знайомих в штаті Керала на півдні Індії після попереджень капітана все ж на вулиці скоштував/з"їв щось дуже смачне - на вогні при ньому приготоване. Прийшов до тями в госпіталі через 2 тижня, а з судна був списаний, бо судно не може його чекати.
Щойно повернуся із одного з державних банків: отримумав конкретну консультацію на замовлення людини з приводу перерахуваня валюти для купівлі нерухомості, лімітів на операції та можливості призначення "персонального менеджера". Англомовного дадуть.
НЕМАЄ передумов для зниження цін на нерухомість в Туреччині: гроші заводять. І зовсім не - як тут вчора писали - з Іраку, Ірану чи з Афганістану. Названа одна з потужних європейських країн (не РФ).
х х х Рекомендую дуже панам прочитати свіжу публікацію в пресі Туреччини щодо позиції Туреччини у війні РФ проти України та перспектив. Дуже непогане пояснення позиції Туреччини як регіонального лідера. А тот тут мудрі знавці політики все писали та писали про "султанів"... Все цікавіше. Вбудований перекладач в Google Chrome вам в допомогу. Дуже рекомендую. https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ ... r-7289244/