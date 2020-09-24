Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:02

flyman написав: BIGor написав: akurt написав: Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...

А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.

Це крутіше, ніж бути ІТ-ником. Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.

I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами. I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта

перспектив.

В помиляєтеся. НЕ мають в кожному порту жінку. Більше того, моряків намагаються не пускати на берег. І не тільки із-за "жінок".Наприклад, в Нігерії або в Індії нашим людям небезпечно бути на березі не тільки з кримінальних (чорнокожі чоловіки зі зброєю намагаються потрапити на судно навіть по ланцюгам якорів), а й з бактеріологічних причин.Один моряк із моїх знайомих в штаті Керала на півдні Індії після попереджень капітана все ж на вулиці скоштував/з"їв щось дуже смачне - на вогні при ньому приготоване.Прийшов до тями в госпіталі через 2 тижня, а з судна був списаний, бо судно не може його чекати.Щойно повернуся із одного з державних банків: отримумав конкретну консультацію на замовлення людини з приводу перерахуваня валюти для купівлі нерухомості, лімітів на операції та можливості призначення "персонального менеджера". Англомовного дадуть.НЕМАЄ передумов для зниження цін на нерухомість в Туреччині: гроші заводять. І зовсім не - як тут вчора писали - з Іраку, Ірану чи з Афганістану. Названа одна з потужних європейських країн (не РФ).х х хРекомендую дуже панам прочитати свіжу публікацію в пресі Туреччини щодо позиції Туреччини у війні РФ проти України таДуже непогане пояснення позиції Туреччини як регіонального лідера. А тот тут мудрі знавці політики все писали та писали про "султанів"... Все цікавіше.Вбудований перекладач в Google Chrome вам в допомогу. Дуже рекомендую.