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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:53

akurt
10 років тому на банкірському форумі була тема фрустрованих банківських працівників - куди бігти з остогидлої банківської справи, з усіма її регуляторками та постановами. Мореплавство часто там згадували як втрачену моживість в юності. Я теж "провтикав" свого часу цей напрямок(був ВНЗ чи філіал на Подолі), бо у трендах були юристи\економісти\іт. Слава б-гу хоч зачепився за останнє, бо теж дає моживість подорожувати, іноді навіть більш ніж сам хочеш, і зібрати якуйсь копійчину.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:09

  akurt написав:
  b3320413 написав:1. Я что-то не пойму, где это в мире подорожала недвига? Я еще летом 2021 думал вложиться в Англию, но курс был 1.4. Как чувствовал, что обвалиться до 1.2
2. Вот это вот все в Анталии: подорожание, ажиотаж, очереди, "нигде ничего не найти" - все ерунда. Ну приехали украинцы, вкинули немного денег. А дальше что? Через год-два?
3. В Европе и по миру инфляция зашкаливает. Более чем уверен, что отели не так заполнены, как в тучные доковидные года. А статистика сами знаете

Тогда напишите нам, куда вы вложились БОЛЕЕ эффективно, чем UK.
Монголию, области расселения уйгуров вероятно не стоит называть.
Там вера другая, а форумчане очень щепетильно к вопросам религии относятся.

В этом году сын приятелей, который живет в Великобритании уже лет 7, поменял квартиру на жилой дом.
Точно сейчас цифры не скажу - но папа его сейчас у сына в гостях - сделаю запрос с точными цифрами. Чисто по памяти: квартиру продал так, что чуток доложил папиных денег и купил дом.
Сейчас там живут, папа делал ремонт на третьем этаже, папа пригодился, папа не лежал на диване с пивной кружкой.
Сын с женой и внуком скоро прилетают в Анталию: папе хватило ума купить в мае 2018 года квартиру 1+1 в новом доме за 54 000 смешных в наши дни долларов.
Вот что такое инвестиции, парни.


Половина молодых британцев используют сбережения родителей при покупке дома
https://www.kommersant.uk/articles/polo ... kupke-doma
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:14

Использование средств родителей в Великобритании очень непростая штука: мой приятель делал несколько валютных переводов сыну на покупку дома. Суммы небольшие - из турецких и украинских банков что то примерно по 8000 фунтов.
Так финмониториег Великобритании шесть месяцев мурыжил требовал кучу разных справок и подтверждений.
В банке в Турции плевались, когда просили дать копии кассовых ордеров с «настоящими печатями».
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 05 сер, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16

  BIGor написав:
  akurt написав:Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...
А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.
Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.

I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:02

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...
А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.
Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.

I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта

В помиляєтеся. НЕ мають в кожному порту жінку. Більше того, моряків намагаються не пускати на берег. І не тільки із-за "жінок".
Наприклад, в Нігерії або в Індії нашим людям небезпечно бути на березі не тільки з кримінальних (чорнокожі чоловіки зі зброєю намагаються потрапити на судно навіть по ланцюгам якорів), а й з бактеріологічних причин.
Один моряк із моїх знайомих в штаті Керала на півдні Індії після попереджень капітана все ж на вулиці скоштував/з"їв щось дуже смачне - на вогні при ньому приготоване.
Прийшов до тями в госпіталі через 2 тижня, а з судна був списаний, бо судно не може його чекати.

Щойно повернуся із одного з державних банків: отримумав конкретну консультацію на замовлення людини з приводу перерахуваня валюти для купівлі нерухомості, лімітів на операції та можливості призначення "персонального менеджера". Англомовного дадуть.

НЕМАЄ передумов для зниження цін на нерухомість в Туреччині: гроші заводять. І зовсім не - як тут вчора писали - з Іраку, Ірану чи з Афганістану. Названа одна з потужних європейських країн (не РФ).

х х х
Рекомендую дуже панам прочитати свіжу публікацію в пресі Туреччини щодо позиції Туреччини у війні РФ проти України та перспектив. Дуже непогане пояснення позиції Туреччини як регіонального лідера. А тот тут мудрі знавці політики все писали та писали про "султанів"... Все цікавіше.
Вбудований перекладач в Google Chrome вам в допомогу. Дуже рекомендую.
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ ... r-7289244/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:32

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Він раніше працював на ріферах, балкерах, контейнеровозах. Останній "контракт" - на Maersk...
А двоє його синів - сьогодні - капітани дальнього плавання.
Це крутіше, ніж бути ІТ-ником.

I як в них з work-life балансом? Та і не всі стають капітанами, як і в ІТ лідами.

в кожному порту в маряка є жінка, не життя, а мічта сексгіганта

Зате всі анекдоти по подружню невірність починаються на: "Приїхав моряк з дальнього плавання...".
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:45

  akurt написав:Рекомендую дуже панам прочитати свіжу публікацію в пресі Туреччини щодо позиції Туреччини у війні РФ проти України та перспектив. Дуже непогане пояснення позиції Туреччини як регіонального лідера. А тот тут мудрі знавці політики все писали та писали про "султанів"... Все цікавіше.
Вбудований перекладач в Google Chrome вам в допомогу. Дуже рекомендую.
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/ ... r-7289244/


Не дуже мотивуюче інтерв'ю, чесно кажучи. Велика залежність у енергосіях від Росії. Терки з Грецією, образа на Захід що дає їй літаки, а Турції не дає (навіть старі F-16). "Багатовекторність".Погрози переорієнтації на Китай\РФ. Політика може й мудра для турків, але для українських експатів є ризик "євразійських" перспектив
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 03:30

  BIGor написав:
  b3320413 написав:сам доллар подешевел, но не к валютам

В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.

77 центра за фунт + tax сегодня в магазине :( При Трампе был по 44 цента...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:12

  Понаехал написав:77 центра за фунт + tax сегодня в магазине :( При Трампе был по 44 цента...

а какой tax на groceries в Техасе? больше 0?
San
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:15

Найзручніший спосіб дістатися в наш буремний час в Анталію

Якщо ваші родичі планують приїхати або переїхати в Анталію, то рекомендую:
1. Потяг на Одесу. Потягом зручніше, ніж автобусом.
2. З Одеси кожну годину відбувають автобуси на Кишинів - квиток 900 гривень, в дорозі 4...6 годин.
3. З Кишенева по декілька разів на день - прямі літаки в Анталію. Ціна квитка від 100 до 150 доларів. Собі вчора купив за 140 доларів, ціна з багажем. Переліт - 2 години.
Цей варіант не вимагає наявність українського біометричного паспорта у українця - можна використоувати паспорт "старого" зразка.
Примітка: В разі руху на автобусах на кшалт "Київ-Анталія" або "Запоріжжя-Дніпро-Анталія" або власному автомобілі через Румунію та Болгарію потрібним є біометричний паспорт.

Сам буду в Румунії та в Молдові з 01 по 04 вересня.
Якщо ваші родичі будуть відлітати авіарейсом Air Moldova 9U 755 - виліт з Кишинева в неділю 04 вересня о 07-00, то:
- зустрінусь та надам необхідні консультації та поради з питань перебування в Туреччині: документи, переклади документів, оформлення ВНП, оформлення Поліса медичного страхування іноземця, поради щодо звернення в ту чи іншу лікарню, особливо з дітьми.
- дам пораду, який готель забронювати (ціна на номери в Анталії від 28 доларів);
- при необхідності зв"яжу з нашою українською діаспорою в питаннях підбору квартири в оренду (вчора наші українці, завдячуючі допомозі українців, підібрали гарну квартиру 2+1 за смішною в наш час ціною в 5 500 лір на місяць - приблизно 300$. Ціна залежить від ваших вимог до квартири: 15 серпня в Анталію прибуває жінка з дитиною, то хоче оселитися в мікрорайнах Gursu, Arapsuyu або Uncali за ціною не вище 16 000 лір, але там дешевше, ніж за 20 000 лір не буває. Ще й з передоплатою за 6 місяців наперед).
- забезпечу після прильоту в Анталію безкоштовний трансфер для 2-х...3-х осіб з аеропорту в готель або на місце проживання (не за межі Анталії).
akurt
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