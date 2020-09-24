Додано: Суб 06 сер, 2022 07:15

Найзручніший спосіб дістатися в наш буремний час в Анталію



Якщо ваші родичі планують приїхати або переїхати в Анталію, то рекомендую:

1. Потяг на Одесу. Потягом зручніше, ніж автобусом.

2. З Одеси кожну годину відбувають автобуси на Кишинів - квиток 900 гривень, в дорозі 4...6 годин.

3. З Кишенева по декілька разів на день - прямі літаки в Анталію. Ціна квитка від 100 до 150 доларів. Собі вчора купив за 140 доларів, ціна з багажем. Переліт - 2 години.

Цей варіант не вимагає наявність українського біометричного паспорта у українця - можна використоувати паспорт "старого" зразка.

Примітка: В разі руху на автобусах на кшалт "Київ-Анталія" або "Запоріжжя-Дніпро-Анталія" або власному автомобілі через Румунію та Болгарію потрібним є біометричний паспорт.



Сам буду в Румунії та в Молдові з 01 по 04 вересня.

Якщо ваші родичі будуть відлітати авіарейсом Air Moldova 9U 755 - виліт з Кишинева в неділю 04 вересня о 07-00, то:

- зустрінусь та надам необхідні консультації та поради з питань перебування в Туреччині: документи, переклади документів, оформлення ВНП, оформлення Поліса медичного страхування іноземця, поради щодо звернення в ту чи іншу лікарню, особливо з дітьми.

- дам пораду, який готель забронювати (ціна на номери в Анталії від 28 доларів);

- при необхідності зв"яжу з нашою українською діаспорою в питаннях підбору квартири в оренду (вчора наші українці, завдячуючі допомозі українців, підібрали гарну квартиру 2+1 за смішною в наш час ціною в 5 500 лір на місяць - приблизно 300$. Ціна залежить від ваших вимог до квартири: 15 серпня в Анталію прибуває жінка з дитиною, то хоче оселитися в мікрорайнах Gursu, Arapsuyu або Uncali за ціною не вище 16 000 лір, але там дешевше, ніж за 20 000 лір не буває. Ще й з передоплатою за 6 місяців наперед).

- забезпечу після прильоту в Анталію безкоштовний трансфер для 2-х...3-х осіб з аеропорту в готель або на місце проживання (не за межі Анталії).