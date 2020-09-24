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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:01
На тему инвестиций в турецкую недвижимость. Речь идёт как о доходности, так и о перспективах инвестиций в Турцию.
Но больше всего мне понравилась та часть ролика, в которой говорится о девальвации лиры и стоимости проживания в Турции, особенно для иностранца, который зарабатывает в твёрдой валюте. Сразу вспомнились битвы Акурта с завсегдатаями этой ветки)). Рекомендую к просмотру.
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San1t
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Додано: Суб 06 сер, 2022 08:13
Понаехал написав: BIGor написав: b3320413 написав:
сам доллар подешевел, но не к валютам
В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
77 центра за фунт + tax сегодня в магазине
При Трампе был по 44 цента...
Печаль, на наши деньги выходит около 70 грн/кг, это при том что источник бананов совсем под боком.
А есть ссылка на какой-нибудь инет магазин продуктов или "газетку" подуктового?
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BIGor
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