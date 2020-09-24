Додано: Суб 06 сер, 2022 09:51

San1t написав: Сразу вспомнились битвы Акурта с завсегдатаями этой ветки))[/b]. Рекомендую к просмотру.

Сразу вспомнились битвы Акурта с завсегдатаями этой ветки))[/b]. Рекомендую к просмотру.

я удивлялся, как люди не умеют нажимать на кнопки калькулятора.

в глупости.

Да, "битвы" были прикольные. На ринге поочередно сменяли друг-друга:- 2 пенсионера, зарабатывающие на пропитание кешбеками и на 6-ой бесплатной поездке в метро.- безсимейный безработный;- вкладчик в крипту.Ну еще несколько прикольных людей. Мне даже был весело иКто-то из форумчан подсчитал, что всего борцов на ринге было 8 (восемь) и все активно соревновалисьЧто только не "мочили" красавцы: то им поросятина мешает, то влажность воздуха, то султаны, которые существовали 100 (сто, Карл!) !!!! лет назад, то мои несуществующие с ноября 2013 года депозиты.У меня есть мечта: когда-то же киевляне должны выловить этих борцов и спросить у них жестко:"Так это ты, гадина, не дал мне верно инвестировать????"Видео с тем толстым мужичком встречал - сейчас посмотрю, что он там рассказывает.P.S. Сейчас посмотрел начало - чувак правду говорит.- в декабре 2019 года приехал приятель купить квартиру в Анталии или Алании, я честно с женой лазил неделю перед его приездом и нашел для него три варианта квартир по названному им лимиту в 100 000 долларов - новые 2+1 готовые "под ключ" и в новых домах. Причем, во всех трех вариантах мы вышли на владельцев, "обойдя на повороте" риэлторов. Но он купил в Алании по совету другого друга три (!) квартиры по 26 500 евро. Так что в видео цифры в 24 000 евро инвестиций реальные.- общался пару недель назад с нашим форумчанином (встречались 1 раз в Анталии) - он купил в Алании квартиру почти на первой линии за 75 000 евро, так вот в разговоре назвал именно ту цифру, что в видео: 115 000 евро сейчас цена на его инвестицию (кажется сдача в сентябре).- на 09:30 он слегка преувеличивает: Цену недвижимости последний год определяет независимая экспертиза, которую заказывают в он-лайн режиме, вердикт автоматически попадает в Государственный кадастровый центр и там уже нельзя - как раньше - занизить цену в 2-3 раза. Его спич качается того, что от этой оценки начисляется налог при покупке в 4%, на практике сумма не такая уж и критическая. За все время слышал только о двух исключениях: а) наш человек купил квартиру 2+1 и почти в центре, а в Акте экспертизы действительно была указана цена в 3 раза ниже цены покупки. Я даже удивился. Но там такая особенность: дом построен на месте разрушенного (выкупленного под застрйоку) дома и экспертиза ориентировалсь на цену квартир в окружающих старых домах. б) последний случай был пару дней назад, когда - наоборот - человеку нужна была в документах именно БОЛЬШАЯ кадастровая цена двух квартир - по 200 000 долларов каждая, и там риэлторша, млеющая от шикарных комиссионных, что-то мне рассказывала, что сам Застройщик решал вопрос с экспертами, чтобы не дай Бог не указали 200000х2=399 900 долларов США.Продолжу смотреть. Прикольный чувак и - главное - говорит реальную правду.