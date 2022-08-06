Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На тему инвестиций в турецкую недвижимость. Речь идёт как о доходности, так и о перспективах инвестиций в Турцию. Но больше всего мне понравилась та часть ролика, в которой говорится о девальвации лиры и стоимости проживания в Турции, особенно для иностранца, который зарабатывает в твёрдой валюте. Сразу вспомнились битвы Акурта с завсегдатаями этой ветки)). Рекомендую к просмотру.
b3320413 написав:сам доллар подешевел, но не к валютам
В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000. А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
77 центра за фунт + tax сегодня в магазине При Трампе был по 44 цента...
Печаль, на наши деньги выходит около 70 грн/кг, это при том что источник бананов совсем под боком. А есть ссылка на какой-нибудь инет магазин продуктов или "газетку" подуктового?
San1t написав:Сразу вспомнились битвы Акурта с завсегдатаями этой ветки))[/b]. Рекомендую к просмотру.
Да, "битвы" были прикольные. На ринге поочередно сменяли друг-друга: - 2 пенсионера, зарабатывающие на пропитание кешбеками и на 6-ой бесплатной поездке в метро. - безсимейный безработный; - вкладчик в крипту. Ну еще несколько прикольных людей. Мне даже был весело и я удивлялся, как люди не умеют нажимать на кнопки калькулятора. Кто-то из форумчан подсчитал, что всего борцов на ринге было 8 (восемь) и все активно соревновались в глупости. Что только не "мочили" красавцы: то им поросятина мешает, то влажность воздуха, то султаны, которые существовали 100 (сто, Карл!) !!!! лет назад, то мои несуществующие с ноября 2013 года депозиты. У меня есть мечта: когда-то же киевляне должны выловить этих борцов и спросить у них жестко: "Так это ты, гадина, не дал мне верно инвестировать????"
Видео с тем толстым мужичком встречал - сейчас посмотрю, что он там рассказывает.
P.S. Сейчас посмотрел начало - чувак правду говорит. - в декабре 2019 года приехал приятель купить квартиру в Анталии или Алании, я честно с женой лазил неделю перед его приездом и нашел для него три варианта квартир по названному им лимиту в 100 000 долларов - новые 2+1 готовые "под ключ" и в новых домах. Причем, во всех трех вариантах мы вышли на владельцев, "обойдя на повороте" риэлторов. Но он купил в Алании по совету другого друга три (!) квартиры по 26 500 евро. Так что в видео цифры в 24 000 евро инвестиций реальные. - общался пару недель назад с нашим форумчанином (встречались 1 раз в Анталии) - он купил в Алании квартиру почти на первой линии за 75 000 евро, так вот в разговоре назвал именно ту цифру, что в видео: 115 000 евро сейчас цена на его инвестицию (кажется сдача в сентябре). - на 09:30 он слегка преувеличивает: Цену недвижимости последний год определяет независимая экспертиза, которую заказывают в он-лайн режиме, вердикт автоматически попадает в Государственный кадастровый центр и там уже нельзя - как раньше - занизить цену в 2-3 раза. Его спич качается того, что от этой оценки начисляется налог при покупке в 4%, на практике сумма не такая уж и критическая. За все время слышал только о двух исключениях: а) наш человек купил квартиру 2+1 и почти в центре, а в Акте экспертизы действительно была указана цена в 3 раза ниже цены покупки. Я даже удивился. Но там такая особенность: дом построен на месте разрушенного (выкупленного под застрйоку) дома и экспертиза ориентировалсь на цену квартир в окружающих старых домах. б) последний случай был пару дней назад, когда - наоборот - человеку нужна была в документах именно БОЛЬШАЯ кадастровая цена двух квартир - по 200 000 долларов каждая, и там риэлторша, млеющая от шикарных комиссионных, что-то мне рассказывала, что сам Застройщик решал вопрос с экспертами, чтобы не дай Бог не указали 200000х2=399 900 долларов США.
Продолжу смотреть. Прикольный чувак и - главное - говорит реальную правду.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 сер, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
===== Вітаю, з вами знову Дмитро Карпіловський та УкрІнвестКлуб.
Сьогодні поговоримо про дивовижний ріст цін на нерухомість в Туреччині та як нам скористатися цим трендом.
Чим він обумовлений, скільки ще може відбуватися цей ріст цін та чи ще не пізно зловити цю хвилю щоб заробити.
Також розповім про наш власний досвід інвестицій в нерухомість у курортному містечку Аланья.
Нагадаю, що приблизно рік тому, ми знімали великий випуск про нерухомість у Туреччині. Не будучи експертами у тематиці, ми вирішили просто спробувати купити 2 квартири. Якраз невдовзі після цього в Туреччині почався спад економіки, падіння ліри та інші неприємні речі.
Ось пройшов рік і ми хочемо розповісти, що в решті решт таки сталося з тими квартирами та нашими грошима. Приємного перегляду.
Дивлюсь, пане Успіху, мені реально цікаво - і пан веде репортаж класно.
- на 10-30 - реальна правда - оформити ВНП в Туреччині для українця немає ніяких проблем, більше того, Міграційна служба зараз ЗНИЗИЛА досить суворі вимоги до документів - оригінали свідоцтов про народження, про шлюб і навіть про заяву батька на дозвіл утримання дітей за кордоном. Напаки, для росіян видають ВНП на 4-6 місяців тільки. - на 11-30 - теж цікаві речі говорить. - на 14-15 правдлу знову говорить: я не чув за останні 5 років, щоби десь з"явилася недобудова. Якщо казати об"єктивно, то в Анталії можна зустріти 3-5 кинутих недобудов, видно, що вони були започатковані років 10-15 тому, і - гадаю - там бла або проблема із власністю на землі, або проблема з неузгодженим мерією проєктом. Ну взагалі легінь молодець - гарна ненав"язлива об"єктивна реклама.
В мене є ідея зробити такий розрахунок: скільки треба мати зараз грошей українцю, щоби жити 1 рік в Анталії, які витрати на оренду та проживання.
Залишаюся при своїй думці: НЕМАЄ передумов для зиження ціни на нерухомість.
Особливо після сьогоднішньої зранку бесіди з сусідом по Львову, який виїхав у Відень.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 сер, 2022 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Были реально такие цены: именно 26 500 евро, в Алании. Декабрь 2019. Квартиры 1+1, конечно, не очень большие по площади. Но все под ключ, дом новый, кажется до моря 600 или 800 м было. Лично проверял - приятель сразу не признался в своей инвестиции - приехал (точнее его привезли риэлторы в Анталию), я его встретил, отвез в отель Crowne Plaza Antalya на первой линии. Вот тогда он мне признался, что купил 3 квартиры, назвал комплекс, я при нем открыл сайт продаж - реально были указаны цены именно в 26 500 евро.
BIGor написав:Разве были такие цены в 2019? В видосе очень много преувеличений, те же 100% годовых...во всем остальном - согласен.
В видосе НЕТ ни одного преувеличения. Там я заметил только "преувеличение" в возможности занижения цены квартиры в Акте экспертизы (ради понижения базы налогообложения в 4% при покупке) - на практике это практически невозможно (заказ Акта экспертизы идет в он-лайн режиме и неизвестно простому смертному, кто именно будет его готовить). А так реально мне понравился репортаж, все чётко и реально правдиво. Единственным открытым вопросом есть приобретение недвижимости именно в Алании - там уж россияне точно что уже треть от населения городка в 330 000 населения.
BIGor написав:ПС, да и с ценами по 140-150 куе за двушку Турция впринципе не интересна.
Если реально смотреть на вещи, что да на сегодня за 150 000 долларов кажется - давно не смотрел сайт объявлений продаж - можно взять квартиру 1+1 в хорошем микрорайоне именно за 150 000 долларов. Я общаюсь почти ежедневно с нашими в Австрии и Германии - все время называют цифры в 6 000 - 10 000 евро за 1 кв. м. Причем, показали видео из квартиры по 10 000 евро на юго-западе Вены - так это еще и без ремонта - чуть лучше, чем продавали под видом квартир ж/б параллелепипеды в Киеве, Днепре или во Львове.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 сер, 2022 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Оставлю тут. Что хочу сказать, история людей хоть с какими талантами показывает, почему авторитарность - это плохо для жизни. Вы будучи профи в съёмках продаете дом и уезжаете в отпуск в Турцию, но только потому, что в ЕС это единственное окно Люди думающие головом, а не ногом не отправят детей в школу там, где политическо-финансовая нестабильность, как бы экспату от девала не было бы выгодно жить, а как все нищие поедут в Варшаву что бы посмотреть, а потом западнее в Германию
Возможности Акурт в Анталии и минимум Варшаве кардинально разные. И это же доказывает Ваш опыт "делаю всё и всем даже таксую"
Не стоит заливать Финансовый форум Украины привычной вам ложью - akurt НИКОГДА не таксовал и не таксует.
Если по вашему мнению встреча 1-2 раза в год приятеля в аэропорту с обниманием, целованием и выкуриванием сигаретки на парковке является "таксованием" - то мне лично очередной раз Вас жалко. Для справки: такси от аэропорта Анталии до места проживания стоит примерно 250...300 лир или примерно 500...600 гривен - не думаю, что это не под силу для оплаты даже Вами. Автобус от аэропорта ходит каждый час или даже пол-часа и стоит кажется (я не езжу на автобусах) - кажется, 7 лир или примерно 15 гривен.
akurt написав:Не стоит заливать Финансовый форум Украины привычной вам ложью - akurt НИКОГДА не таксовал и не таксует.
Если по вашему мнению встреча 1-2 раза в год приятеля в аэропорту с обниманием, целованием и выкуриванием сигаретки на парковке является "таксованием" - то мне лично очередной раз Вас жалко. Для справки: такси от аэропорта Анталии до места проживания стоит примерно 250...300 лир или примерно 500...600 гривен - не думаю, что это не под силу для оплаты даже Вами. Автобус от аэропорта ходит каждый час или даже пол-часа и стоит кажется (я не езжу на автобусах) - кажется, 7 лир или примерно 15 гривен.
Акурт занимается всем и за небольшие деньги но гонору ))) тут конечно все безработные и безденежные, и только Вы в свободное время, которое каждый день, ездите на каждую стройку и с каждым нуждающемся в получении ВНЖ Турции ходите. Хобби у Вас такое - ежедневное ))))