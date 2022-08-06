Додано: Суб 06 сер, 2022 14:31

Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива.

Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо.

Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто решая вопросы по телефону.

Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час или 1 день своей бесценной жизни.

Вот мой бывший подчиненный неплохо сейчас работает на оборону страны в (название города в Украине удалено), он не постит на Финансовом форуме Украины видосики от готовящихся напасть на Украину белорусов - он еще и волонтер, и еще и платит местным мужчинам хотя бы 100 (сто) гривен в день за то, чтобы их хоть чем-то занять, например, весь день дергают бурьян на газонах города - за 100 гривен, чтобы хватило "на покушать". То есть весь день жизни оценен в 100 гривен.



Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам.

Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное.

За что люди согласятся платить деньги?

За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами (!!!") на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно.

Дураков в мире все меньше и меньше.