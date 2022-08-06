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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 сер, 2022 14:31
Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива.
Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо.
Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто решая вопросы по телефону.
Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час или 1 день своей бесценной жизни.
Вот мой бывший подчиненный неплохо сейчас работает на оборону страны в (название города в Украине удалено), он не постит на Финансовом форуме Украины видосики от готовящихся напасть на Украину белорусов - он еще и волонтер, и еще и платит местным мужчинам хотя бы 100 (сто) гривен в день за то, чтобы их хоть чем-то занять, например, весь день дергают бурьян на газонах города - за 100 гривен, чтобы хватило "на покушать". То есть весь день жизни оценен в 100 гривен.
Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам.
Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное.
За что люди согласятся платить деньги?
За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами (!!!") на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно.
Дураков в мире все меньше и меньше.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 06 сер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 14:40
akurt написав:
Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива.
Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо.
Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто по телефону.
Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час своей бесценной (правда никому не нужной) жизни.
Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам.
Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное.
За что люди согласятся платить деньги?
За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно.
Дураков в мире все меньше и меньше.
Пабам, и сразу гной льётся ))) Вы - забавный персонаж ))) ничего, пока Долярчиков хватает может и рыба в рацион вернётся )))
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Додано: Суб 06 сер, 2022 14:43
Пока вы постите видосики белорусов - и финансируете их - Долярчик обороняет границу Украины от нападения со стороны Беларуси. Рискует своей жизнью. Единственной. И он отец двоих детей.
Перекреститесь.
P.S. Даже интересно: может ли быть предел или дно у аморальности?
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akurt
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