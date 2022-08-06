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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588>
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:31

Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива.
Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо.
Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто решая вопросы по телефону.
Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час или 1 день своей бесценной жизни.
Вот мой бывший подчиненный неплохо сейчас работает на оборону страны в (название города в Украине удалено), он не постит на Финансовом форуме Украины видосики от готовящихся напасть на Украину белорусов - он еще и волонтер, и еще и платит местным мужчинам хотя бы 100 (сто) гривен в день за то, чтобы их хоть чем-то занять, например, весь день дергают бурьян на газонах города - за 100 гривен, чтобы хватило "на покушать". То есть весь день жизни оценен в 100 гривен.

Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам.
Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное.
За что люди согласятся платить деньги?
За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами (!!!") на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно.
Дураков в мире все меньше и меньше.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 сер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:40

  akurt написав:Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива.
Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо.
Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто по телефону.
Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час своей бесценной (правда никому не нужной) жизни.
Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам.
Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное.
За что люди согласятся платить деньги?
За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно.
Дураков в мире все меньше и меньше.

Пабам, и сразу гной льётся ))) Вы - забавный персонаж ))) ничего, пока Долярчиков хватает может и рыба в рацион вернётся )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:43

Пока вы постите видосики белорусов - и финансируете их - Долярчик обороняет границу Украины от нападения со стороны Беларуси. Рискует своей жизнью. Единственной. И он отец двоих детей.
Перекреститесь.

P.S. Даже интересно: может ли быть предел или дно у аморальности?
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:12

  BIGor написав:А есть ссылка на какой-нибудь инет магазин продуктов или "газетку" подуктового?

https://ru.russianfoodusa.com/Banana-Dr ... ilk-12-oz/ :D


https://www.target.com/p/stonyfield-org ... nk=sametab
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:59

  Мизантрóп написав:
  BIGor написав:А есть ссылка на какой-нибудь инет магазин продуктов или "газетку" подуктового?

https://ru.russianfoodusa.com/Banana-Dr ... ilk-12-oz/ :D


https://www.target.com/p/stonyfield-org ... nk=sametab

Я англійську знаю, не треба руських магазинів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 06:35

  BIGor написав:
  Мизантрóп написав:
  BIGor написав:А есть ссылка на какой-нибудь инет магазин продуктов или "газетку" подуктового?

https://ru.russianfoodusa.com/Banana-Dr ... ilk-12-oz/ :D


https://www.target.com/p/stonyfield-org ... nk=sametab

Я англійську знаю, не треба руських магазинів.

Я эти 2 посещаю:
https://www.hmart.com/
https://www.heb.com/
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 06:49

  Понаехал написав:
  BIGor написав:
  b3320413 написав:сам доллар подешевел, но не к валютам

В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000.
А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.

77 центра за фунт + tax сегодня в магазине :( При Трампе был по 44 цента...

Спасибо за ссылки, ну вот посетил https://www.heb.com/category/shop/fruit ... 082/490333
$1.16 each
($0.45 / lb)
Fresh Bunch of Bananas, Avg. 2.57 lbs

Так все-таки 45 центов... Может чего напутали?
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:01

:arrow:
  BIGor написав:Спасибо за ссылки, ну вот посетил https://www.heb.com/category/shop/fruit ... 082/490333
$1.16 each
($0.45 / lb)
Fresh Bunch of Bananas, Avg. 2.57 lbs

Так все-таки 45 центов... Может чего напутали?
Зображення

На этой неделе был в hmart. Бросилось в глаза что по 77. :) Хотя вот смотрю те что я обычно беру- по 69 в моем heb. Не забывайте что от zip цена хорошо очень гуляет. По вашей ссылке - совсем другой город :)
Посмотрел ради интереса помидоры.. были 2.47 а сейчас 3.07
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 07 сер, 2022 07:08, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:06

  Понаехал написав:
  BIGor написав:Спасибо за ссылки, ну вот посетил https://www.heb.com/category/shop/fruit ... 082/490333
$1.16 each
($0.45 / lb)
Fresh Bunch of Bananas, Avg. 2.57 lbs

Так все-таки 45 центов... Может чего напутали?
Зображення

На этой неделе был в hmart. Бросилось в глаза что по 77. :) Хотя вот смотрю те что я обычно беру- по 69 в моем heb. Не забывайте что от zip цена хорошо очень гуляет. По вашей ссылке - совсем другой город :)

Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:11

  BIGor написав:Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?

Естественно. Сравни с zip 78613(основное место обитания эмигрантов с Украины и РФ) или 78645 где Маск закупает еду. Обычно самый большой разброс цен на яйца куриные
Понаехал
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