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Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива. Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо. Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто решая вопросы по телефону. Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час или 1 день своей бесценной жизни. Вот мой бывший подчиненный неплохо сейчас работает на оборону страны в (название города в Украине удалено), он не постит на Финансовом форуме Украины видосики от готовящихся напасть на Украину белорусов - он еще и волонтер, и еще и платит местным мужчинам хотя бы 100 (сто) гривен в день за то, чтобы их хоть чем-то занять, например, весь день дергают бурьян на газонах города - за 100 гривен, чтобы хватило "на покушать". То есть весь день жизни оценен в 100 гривен.
Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам. Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное. За что люди согласятся платить деньги? За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами (!!!") на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно. Дураков в мире все меньше и меньше.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 сер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Вы мне чем нравитесь - редкий сохранившийся в недрах Позняков тип озлобленного примитива. Если бы хоть чуть-чуть умели считать деньги, то знали бы, что гонять автомобиль в аэропорт ради 200-300 лир просто глупо. Я эти деньги и гораздо большие зарабатываю просто по телефону. Я вам открою секрет того, как надо зарабатывать деньги: прикиньте, во сколько денег вы оцениваете 1 час своей бесценной (правда никому не нужной) жизни. Попробуйте. Реально интересно. Еще более интересно, согласятся ли люди платить вам. Для этого нужно быть чем-то полезным людям. Делать что-то полезное. За что люди согласятся платить деньги? За вот тот бред и бесконечную ложь, которую вы несёте годами на Финансовом форуме Украины - не согласятся точно. Дураков в мире все меньше и меньше.
Пабам, и сразу гной льётся ))) Вы - забавный персонаж ))) ничего, пока Долярчиков хватает может и рыба в рацион вернётся )))
b3320413 написав:сам доллар подешевел, но не к валютам
В кого були доларові заощадження - зараз можуть купити на 10-20% більше м2 в Європі. Приклад. У чувака в 20 році було 1000 доларів = 800 Євро. В 22 році в нього ті ж самі 1000 доларів, а Євро вже 1000. А цікаво - як подешевшав? На валютній гілці є такий індекс банана - 1 кг завжди коштує 1 дол.
77 центра за фунт + tax сегодня в магазине При Трампе был по 44 цента...
$1.16 each ($0.45 / lb) Fresh Bunch of Bananas, Avg. 2.57 lbs
Так все-таки 45 центов... Может чего напутали?
На этой неделе был в hmart. Бросилось в глаза что по 77. Хотя вот смотрю те что я обычно беру- по 69 в моем heb. Не забывайте что от zip цена хорошо очень гуляет. По вашей ссылке - совсем другой город Посмотрел ради интереса помидоры.. были 2.47 а сейчас 3.07
Востаннє редагувалось Понаехал в Нед 07 сер, 2022 07:08, всього редагувалось 1 раз.