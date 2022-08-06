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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30

  Понаехал написав:
  BIGor написав:Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?

Естественно. Сравни с zip 78613(основное место обитания эмигрантов с Украины и РФ) или 78645 где Маск закупает еду. Обычно самый большой разброс цен на яйца куриные

Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Мизантрóп
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