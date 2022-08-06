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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30
Понаехал написав: BIGor написав:
Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?
Естественно. Сравни с zip 78613(основное место обитания эмигрантов с Украины и РФ) или 78645 где Маск закупает еду. Обычно самый большой разброс цен на яйца куриные
Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
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Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42
Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
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