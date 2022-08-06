Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30
Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Додано: Нед 07 сер, 2022 08:04
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24
Для объективности добавьте, что в США, как и в других странах существуют супермаркеты разной ценовой категории.
Например, SafeWay, Hole Foods и другие. С весьма принятыми ценами (к ценнику на фото нужно добавлять существующий в некоторых штатах налог - от 10% до 15%).
Ну и правда: продукты класса "Органик" дороже везде и во всем мире.
Как правило, наши люди даже не знают, что это.
Sir Понаехал, помнится: Вы лично все на меня "катили бочку" с подачи известного лица.
Даже авторитетно утверждали, что я - "дЭвушка" из Адыгеи, торгующая квартирами в Дагестане.
Есть предложение:
11 октября я прилетаю рейсом United Airlines UA969 в San Francisco на несколько недель.
Авиабилеты из Анталии с пересадкой в Амстердаме взял за 520 долларов (туда и обратно).
Мне абсолютно не трудно прилететь на 1-2 дня в столицу штата Техас.
Даже интересно: я был во многих штатах, в Техасе не был.
Не волнуйтесь: я сам себе забронирую отель и возьму авто напрокат.
Встретимся, а чего и нет.
НЕ ШУЧУ.
P.S. Если в октябре Вам неудобно, или в Остине погода не самая лучшая, тоже не вопрос: мониторю билеты еще и на май 2023 года. Вы же не забыли: Остин и Анталия - города-"побратимы" (в американской версии - города-"сёстры"). Обнимемся по-братски.
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