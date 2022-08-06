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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30

  Понаехал написав:
  BIGor написав:Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?

Естественно. Сравни с zip 78613(основное место обитания эмигрантов с Украины и РФ) или 78645 где Маск закупает еду. Обычно самый большой разброс цен на яйца куриные

Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:04

  BIGor написав:Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb

А теперь глянь стоимость organic :) при Трампе было по 35/44 обычные/organic.
Вот так вот и живём...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24

Для объективности добавьте, что в США, как и в других странах существуют супермаркеты разной ценовой категории.
Например, SafeWay, Hole Foods и другие. С весьма принятыми ценами (к ценнику на фото нужно добавлять существующий в некоторых штатах налог - от 10% до 15%).
Зображення
Ну и правда: продукты класса "Органик" дороже везде и во всем мире.
Как правило, наши люди даже не знают, что это.

Sir Понаехал, помнится: Вы лично все на меня "катили бочку" с подачи известного лица.
Даже авторитетно утверждали, что я - "дЭвушка" из Адыгеи, торгующая квартирами в Дагестане.
Есть предложение:
11 октября я прилетаю рейсом United Airlines UA969 в San Francisco на несколько недель.
Авиабилеты из Анталии с пересадкой в Амстердаме взял за 520 долларов (туда и обратно).
Мне абсолютно не трудно прилететь на 1-2 дня в столицу штата Техас.
Даже интересно: я был во многих штатах, в Техасе не был.
Не волнуйтесь: я сам себе забронирую отель и возьму авто напрокат.
Встретимся, а чего и нет.
НЕ ШУЧУ.

P.S. Если в октябре Вам неудобно, или в Остине погода не самая лучшая, тоже не вопрос: мониторю билеты еще и на май 2023 года. Вы же не забыли: Остин и Анталия - города-"побратимы" (в американской версии - города-"сёстры"). Обнимемся по-братски.
akurt
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  #<1 ... 585586587588
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