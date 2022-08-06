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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30

  Понаехал написав:
  BIGor написав:Глянул - вроде Техас написано (городишко Виктория). Неужели цена может так гулять?

Естественно. Сравни с zip 78613(основное место обитания эмигрантов с Украины и РФ) или 78645 где Маск закупает еду. Обычно самый большой разброс цен на яйца куриные

Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 08:04

  BIGor написав:Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb

А теперь глянь стоимость organic :) при Трампе было по 35/44 обычные/organic.
Вот так вот и живём...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24

Для объективности добавьте, что в США, как и в других странах существуют супермаркеты разной ценовой категории.
Например, SafeWay, Hole Foods и другие. С весьма принятыми ценами (к ценнику на фото нужно добавлять существующий в некоторых штатах налог - от 10% до 15%).
Зображення
Ну и правда: продукты класса "Органик" дороже везде и во всем мире.
Как правило, наши люди даже не знают, что это.

Sir Понаехал, помнится: Вы лично все на меня "катили бочку" с подачи известного лица.
Даже авторитетно утверждали, что я - "дЭвушка" из Адыгеи, торгующая квартирами в Дагестане.
Есть предложение:
11 октября я прилетаю рейсом United Airlines UA969 в San Francisco на несколько недель.
Авиабилеты из Анталии с пересадкой в Амстердаме взял за 520 долларов (туда и обратно).
Мне абсолютно не трудно прилететь на 1-2 дня в столицу штата Техас.
Даже интересно: я был во многих штатах, в Техасе не был.
Не волнуйтесь: я сам себе забронирую отель и возьму авто напрокат.
Встретимся, а чего и нет.
НЕ ШУЧУ.

P.S. Если в октябре Вам неудобно, или в Остине погода не самая лучшая, тоже не вопрос: мониторю билеты еще и на май 2023 года. Вы же не забыли: Остин и Анталия - города-"побратимы" (в американской версии - города-"сёстры"). Обнимемся по-братски.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52

  BIGor написав:
  akurt написав:он купил в Алании по совету другого друга три (!) квартиры по 26 500 евро.


Разве были такие цены в 2019?
В видосе очень много преувеличений, те же 100% годовых...во всем остальном - согласен.

ПС, да и с ценами по 140-150 куе за двушку Турция впринципе не интересна.

якщо вже чистильщики взуття кажуть про вигідність інвестицій в ТРЖН, то значить що пора робити висновки (фіксуватися, напр.)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52

По ленінських містах або дорогами нездійснених інвестицій

На цьому форумі найбільш агресивно поводився в минулому році один красень з Підмосков’я.
Файний фахівець з нерухомості (правда, безквартирний), з кріптовалюти та із золота.
Цікаво, що останній допис з Підмосков’я був 21 лютого 2022 року.
Ось текст, як він умовляв форумчан окрім кріпти накупити золото, яке, як відомо, впало в ціні:
"Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности...."

Як бачите, все брехня, дезінформація та поведінка Івна Сусаніна для українців - а "зелені фантики" виявилися найкращим активом.
Легінь активно вивчав пасквілі з газет "Московский комсомолец", "Молодежь Приамуря", "Прогрессивная Бурятия" и все лайно вивалював на УКРАЇНСКИЙ фінансовий форум.
Якщо відкрити зараз гілку, яка набрала 2 500 000 переглядів - "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" то може скластися враження, що він там - основний доповідач.
Роботу по дезінформації виконав класно! Дурив форумчан десятки разів на день.

Головний його коник був - це ЗАБОРОНА вкладення грошей в новий ЖК SurYapi Antalya.
Зранку до вечора працівник одного з кафе на заході Москви було обхаювання та дезінформація вкладень в новий величезний ЖК на південному заході Анталії - поблизу Зоопарка - SurYapi, який я мав необрежність порадити форумчанам для інвестицій - старт інвестицій був в 33 000 (тридцять три тисячі, Карл) доларів США - в готові (Готові, Карл!) квартири "під ключ" з підземним (З підземним, Карл!) паркінгом.
Цікаво, що той легінь ніколи в житті не був в Туреччині.
Як я розумію за невеликі гроші виконував конкретне завдання: дурити та дезінформувати.
Ну а форумчани купилися на підмосковну канХвЄтку.

Сьогодні я здійснив з приятелями екскурсію саме в цей величезний новий ЖК, побудований реально "з нуля".
8 000 м від Середземного моря. Швидкісний трамвай прямо на пляж. До комплекса веде прямо від моря швидкісна тарса - 3 (Три, Карл!) полоси в кожному напрямку.
По дорозі не зустрів жодного авто з номерами РФ, зате через 5-6 авто - авто з номерами NL.
На одному перехресті навіть придився на водія - ну точно з NL.
Ну ні фіга собі, сказав я собі: це десь 3000 км...

(далі буде)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 сер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 15:54

  stm написав:
  akurt написав:Не стоит заливать Финансовый форум Украины привычной вам ложью - akurt НИКОГДА не таксовал и не таксует.

Если по вашему мнению встреча 1-2 раза в год приятеля в аэропорту с обниманием, целованием и выкуриванием сигаретки на парковке является "таксованием" - то мне лично очередной раз Вас жалко.
Для справки: такси от аэропорта Анталии до места проживания стоит примерно 250...300 лир или примерно 500...600 гривен - не думаю, что это не под силу для оплаты даже Вами.
Автобус от аэропорта ходит каждый час или даже пол-часа и стоит кажется (я не езжу на автобусах) - кажется, 7 лир или примерно 15 гривен.

Акурт занимается всем и за небольшие деньги :) но гонору ))) тут конечно все безработные и безденежные, и только Вы в свободное время, которое каждый день, ездите на каждую стройку и с каждым нуждающемся в получении ВНЖ Турции ходите. Хобби у Вас такое - ежедневное ))))

курочка по зернятку ...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 16:12

  flyman написав:курочка по зернятку ...


Починаєте мене приємно дивувати.
Дійсно, правда: "Курочка по зернятку клює та сита буває".
Спробуте прислухатися до думки пані stm - почати таксувати.
Там реальні живі великі гроші - вона точно знає, писала/радила неодноразово.
Особливо багато ціних думок та порад почала писати після того, як (видалено, приватна інформація) - всюди сняться гроші, багато грошей, і всі ходять та роздають гроші, роздали - і ще додають.
Так що за грошами/зернятками - до неї. Надійна. Не підведе.
akurt
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  #<1 ... 585586587588
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