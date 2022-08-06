Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52

По ленінських містах або дорогами нездійснених інвестицій



На цьому форумі найбільш агресивно поводився в минулому році один красень з Підмосков’я.

Файний фахівець з нерухомості (правда, безквартирний), з кріптовалюти та із золота.

Цікаво, що останній допис з Підмосков’я був 21 лютого 2022 року.

Ось текст, як він умовляв форумчан окрім кріпти накупити золото, яке, як відомо, впало в ціні:

"Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности...."



Як бачите, все брехня, дезінформація та поведінка Івна Сусаніна для українців - а "зелені фантики" виявилися найкращим активом.

Легінь активно вивчав пасквілі з газет "Московский комсомолец", "Молодежь Приамуря", "Прогрессивная Бурятия" и все лайно вивалював на УКРАЇНСКИЙ фінансовий форум.

Якщо відкрити зараз гілку, яка набрала 2 500 000 переглядів - "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" то може скластися враження, що він там - основний доповідач.

Роботу по дезінформації виконав класно! Дурив форумчан десятки разів на день.



Головний його коник був - це ЗАБОРОНА вкладення грошей в новий ЖК SurYapi Antalya.

Зранку до вечора працівник одного з кафе на заході Москви було обхаювання та дезінформація вкладень в новий величезний ЖК на південному заході Анталії - поблизу Зоопарка - SurYapi, який я мав необрежність порадити форумчанам для інвестицій - старт інвестицій був в 33 000 (тридцять три тисячі, Карл) доларів США - в готові (Готові, Карл!) квартири "під ключ" з підземним (З підземним, Карл!) паркінгом.

Цікаво, що той легінь ніколи в житті не був в Туреччині.

Як я розумію за невеликі гроші виконував конкретне завдання: дурити та дезінформувати.

Ну а форумчани купилися на підмосковну канХвЄтку.



Сьогодні я здійснив з приятелями екскурсію саме в цей величезний новий ЖК, побудований реально "з нуля".

8 000 м від Середземного моря. Швидкісний трамвай прямо на пляж. До комплекса веде прямо від моря швидкісна тарса - 3 (Три, Карл!) полоси в кожному напрямку.

По дорозі не зустрів жодного авто з номерами РФ, зате через 5-6 авто - авто з номерами NL.

На одному перехресті навіть придився на водія - ну точно з NL.

Ну ні фіга собі, сказав я собі: це десь 3000 км...



(далі буде)