Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30
Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Додано: Нед 07 сер, 2022 08:04
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24
Для объективности добавьте, что в США, как и в других странах существуют супермаркеты разной ценовой категории.
Например, SafeWay, Hole Foods и другие. С весьма принятыми ценами (к ценнику на фото нужно добавлять существующий в некоторых штатах налог - от 10% до 15%).
Ну и правда: продукты класса "Органик" дороже везде и во всем мире.
Как правило, наши люди даже не знают, что это.
Sir Понаехал, помнится: Вы лично все на меня "катили бочку" с подачи известного лица.
Даже авторитетно утверждали, что я - "дЭвушка" из Адыгеи, торгующая квартирами в Дагестане.
Есть предложение:
11 октября я прилетаю рейсом United Airlines UA969 в San Francisco на несколько недель.
Авиабилеты из Анталии с пересадкой в Амстердаме взял за 520 долларов (туда и обратно).
Мне абсолютно не трудно прилететь на 1-2 дня в столицу штата Техас.
Даже интересно: я был во многих штатах, в Техасе не был.
Не волнуйтесь: я сам себе забронирую отель и возьму авто напрокат.
Встретимся, а чего и нет.
НЕ ШУЧУ.
P.S. Если в октябре Вам неудобно, или в Остине погода не самая лучшая, тоже не вопрос: мониторю билеты еще и на май 2023 года. Вы же не забыли: Остин и Анталия - города-"побратимы" (в американской версии - города-"сёстры"). Обнимемся по-братски.
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52
якщо вже чистильщики взуття кажуть про вигідність інвестицій в ТРЖН, то значить що пора робити висновки (фіксуватися, напр.)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52
По ленінських містах або дорогами нездійснених інвестицій
На цьому форумі найбільш агресивно поводився в минулому році один красень з Підмосков’я.
Файний фахівець з нерухомості (правда, безквартирний), з кріптовалюти та із золота.
Цікаво, що останній допис з Підмосков’я був 21 лютого 2022 року.
Ось текст, як він умовляв форумчан окрім кріпти накупити золото, яке, як відомо, впало в ціні:
"Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности...."
Як бачите, все брехня, дезінформація та поведінка Івна Сусаніна для українців - а "зелені фантики" виявилися найкращим активом.
Легінь активно вивчав пасквілі з газет "Московский комсомолец", "Молодежь Приамуря", "Прогрессивная Бурятия" и все лайно вивалював на УКРАЇНСКИЙ фінансовий форум.
Якщо відкрити зараз гілку, яка набрала 2 500 000 переглядів - "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" то може скластися враження, що він там - основний доповідач.
Роботу по дезінформації виконав класно! Дурив форумчан десятки разів на день.
Головний його коник був - це ЗАБОРОНА вкладення грошей в новий ЖК SurYapi Antalya.
Зранку до вечора працівник одного з кафе на заході Москви було обхаювання та дезінформація вкладень в новий величезний ЖК на південному заході Анталії - поблизу Зоопарка - SurYapi, який я мав необрежність порадити форумчанам для інвестицій - старт інвестицій був в 33 000 (тридцять три тисячі, Карл) доларів США - в готові (Готові, Карл!) квартири "під ключ" з підземним (З підземним, Карл!) паркінгом.
Цікаво, що той легінь ніколи в житті не був в Туреччині.
Як я розумію за невеликі гроші виконував конкретне завдання: дурити та дезінформувати.
Ну а форумчани купилися на підмосковну канХвЄтку.
Сьогодні я здійснив з приятелями екскурсію саме в цей величезний новий ЖК, побудований реально "з нуля".
8 000 м від Середземного моря. Швидкісний трамвай прямо на пляж. До комплекса веде прямо від моря швидкісна тарса - 3 (Три, Карл!) полоси в кожному напрямку.
По дорозі не зустрів жодного авто з номерами РФ, зате через 5-6 авто - авто з номерами NL.
На одному перехресті навіть придився на водія - ну точно з NL.
Ну ні фіга собі, сказав я собі: це десь 3000 км...
(далі буде)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 сер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:54
курочка по зернятку ...
Додано: Нед 07 сер, 2022 16:12
Починаєте мене приємно дивувати.
Дійсно, правда: "Курочка по зернятку клює та сита буває".
Спробуте прислухатися до думки пані stm - почати таксувати.
Там реальні живі великі гроші - вона точно знає, писала/радила неодноразово.
Особливо багато ціних думок та порад почала писати після того, як (видалено, приватна інформація) - всюди сняться гроші, багато грошей, і всі ходять та роздають гроші, роздали - і ще додають.
Так що за грошами/зернятками - до неї. Надійна. Не підведе.
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