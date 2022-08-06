Додано: Пон 08 сер, 2022 09:19

шкільний калькулятор

квартири

в ці дні та майже весь час приємна спокійна погода - вдень +32

Цей форум містить багато корисної інформаці - головне - МУДРО скористатися.В грудні 2019 року я дав посилання на сайт закордонного Забудовника із словами, що кожен з форумчан може прямо на сайті зробити запит та отримати на свою електронну пошту Прайс-лист.В мене зберігся - надісланий в грудні 2019 року.Тоді курс ліра долар був приблизно 6 лір за 1 долар.Кожен міг взяти в руки дуже корисну річ -- натиснути кнопки та отримати таке:- квартира 1+1 217000/6=36 200$;- квартира 2+1 278000/6=46 300$;- квартира 3+1 417000/6=69 500$;- квартира 4+1 696000/6=116 000$.Нагадаю: мова йде про, а не про обсяг повітря, розміщений мід двома плитами перекриття та обмежений по боках залишками цегли. В деяких країнах Східної Європи досі називають такий обсяг повітря "квартира".Тут не тільки готова квартира "під ключ", а й з підземним паркінгом (!!!) та частково з меблями (кухня прихожа) та частково з побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа).Нагадю для об"єктивності: будинки сегменту вище бюджетного, але і не середнього класу.Не чекайте улюблених українцями модних МОПів. Все досить просто: чудові газони, парковки біля будинка, всі дороги вимощені чимось схожим на брекчу, підземний паркінг, кодові замки дверей, по 2 ліфта на під"їзд, пофарбовані в нейтральні кольори стіни.Ціни почали трохи (!!!!) підвищуватися в грудні 2020 року і один з форумчан написав на цьому форумі, що найдешевші квартири вже по 40 000 доларів.ЦЕ БУЛО НА ЦЬОМУ ФОРУМІ і це вже був дзвіночок про перспективи.Таким чином: кожен з форумчан міг легко та без проблем зробити наступне:- взяти у батьків штикову лопату;- викопати гроші з попід груші;- купити авіаквиток з України в Туреччину за 29 доларів в один бік (були такі ціни);- вивезти гроші готівкою і на картках банку;- взяти таксі приблизно за 10 доларів та під"їхати в офіс Забудовника (не зустірвши по дорозі жодного рієлтора, якими тут наче пугалом лякала тічка безробітних та безсімейно-безквартирних);- інвестувти прямо у величезному солідному офісі Забудовника.- провести час на узбережжі Середземного моря ();- поглажувати себе по животику від задоволення.Погладивши саме сьогодні, 8 серпня 2022, натискати кнопки калькулятора:- квартира 3+1 - чотирикімнатна - я вчора особисто відвідав - здається за 8500 лір або 475 доларів США. Орендар (мені треба було вручити дуже важливі документи) запрошувала подивитися із словами: "Подивіться, яка у нас шикарна квартира!"- економічна ефективність НАДІЙНОЇ інвестиції:69500 - 100%12х475 - х%х=12х475х100/69500=Я вже не говОрю про безпекову надійність...Продовжуйте слухати горе-хВахівців із закордонної нерухомості, які писали та продовжують писати нісенітниці. Дуже дуже розумні люди, остані 48 годин все мацали мій гаманець, писали на цьому форумі десятки повідомлень та пропонували МЕНІ роботу таксиста.Таксували б самі, але... Господь не наділив кебою щось заробити в цьому житті...Звісно, Господь не всіх встиг ще наділити, але ж всі не пишуть на ФІНАНСОВИХ форумах дурниці та нісенітинці.Фото вчора на балкон квартири в одному з корпусів.