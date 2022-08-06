Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:30
Да, в тех магазинах пишет $0.60 / lb
Додано: Нед 07 сер, 2022 07:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Сразу пять турецких банков вводят российскую платежную систему «Мир». Такие изменения являются облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции, — заявил Эрдоган.Инвештировать в турецкий неликвид и тратить там кровавые рубли кацапстану станет проще.
Додано: Нед 07 сер, 2022 08:04
Додано: Нед 07 сер, 2022 09:24
Для объективности добавьте, что в США, как и в других странах существуют супермаркеты разной ценовой категории.
Например, SafeWay, Hole Foods и другие. С весьма принятыми ценами (к ценнику на фото нужно добавлять существующий в некоторых штатах налог - от 10% до 15%).
Ну и правда: продукты класса "Органик" дороже везде и во всем мире.
Как правило, наши люди даже не знают, что это.
Sir Понаехал, помнится: Вы лично все на меня "катили бочку" с подачи известного лица.
Даже авторитетно утверждали, что я - "дЭвушка" из Адыгеи, торгующая квартирами в Дагестане.
Есть предложение:
11 октября я прилетаю рейсом United Airlines UA969 в San Francisco на несколько недель.
Авиабилеты из Анталии с пересадкой в Амстердаме взял за 520 долларов (туда и обратно).
Мне абсолютно не трудно прилететь на 1-2 дня в столицу штата Техас.
Даже интересно: я был во многих штатах, в Техасе не был.
Не волнуйтесь: я сам себе забронирую отель и возьму авто напрокат.
Встретимся, а чего и нет.
НЕ ШУЧУ.
P.S. Если в октябре Вам неудобно, или в Остине погода не самая лучшая, тоже не вопрос: мониторю билеты еще и на май 2023 года. Вы же не забыли: Остин и Анталия - города-"побратимы" (в американской версии - города-"сёстры"). Обнимемся по-братски.
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52
якщо вже чистильщики взуття кажуть про вигідність інвестицій в ТРЖН, то значить що пора робити висновки (фіксуватися, напр.)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 07 сер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 сер, 2022 15:52
По ленінських містах або дорогами нездійснених інвестицій
На цьому форумі найбільш агресивно поводився в минулому році один красень.
Файний фахівець з нерухомості, з кріптовалюти та із золота.
Цікаво, що останній допис був 21 лютого 2022 року.
Ось текст, як він умовляв форумчан окрім кріпти накупити золото, яке, як відомо, впало в ціні:
"Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности...."
Сьогодні я здійснив з приятелями екскурсію саме в цей величезний новий ЖК, побудований реально "з нуля", якйи він крив нехорошими словами сильно-сильно.
8 000 м від Середземного моря. Швидкісний трамвай прямо на пляж. До комплекса веде прямо від моря швидкісна тарса - 3 (Три, Карл!) полоси в кожному напрямку.
По дорозі не зустрів жодного авто з номерами РФ, зате через 5-6 авто - авто з номерами NL.
На одному перехресті навіть придився на водія - ну точно з NL.
Ну ні фіга собі, сказав я собі: це десь 3000 км...
Цікавою є економічно-фінансова складова.
(далі буде)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 сер, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 09:19
По ленінских місцях нездійснених інвестицій
Цей форум містить багато корисної інформаці - головне - МУДРО скористатися.
В грудні 2019 року я дав посилання на сайт закордонного Забудовника із словами, що кожен з форумчан може прямо на сайті зробити запит та отримати на свою електронну пошту Прайс-лист.
В мене зберігся - надісланий в грудні 2019 року.
Тоді курс ліра долар був приблизно 6 лір за 1 долар.
Кожен міг взяти в руки дуже корисну річ - шкільний калькулятор - натиснути кнопки та отримати таке:
- квартира 1+1 217000/6=36 200$;
- квартира 2+1 278000/6=46 300$;
- квартира 3+1 417000/6=69 500$;
- квартира 4+1 696000/6=116 000$.
Нагадаю: мова йде про квартири, а не про обсяг повітря, розміщений мід двома плитами перекриття та обмежений по боках залишками цегли. В деяких країнах Східної Європи досі називають такий обсяг повітря "квартира".
Тут не тільки готова квартира "під ключ", а й з підземним паркінгом (!!!) та частково з меблями (кухня прихожа) та частково з побутовою технікою (варочна поверхня, витяжка та духова шафа).
Нагадю для об"єктивності: будинки сегменту вище бюджетного, але і не середнього класу.
Не чекайте улюблених українцями модних МОПів. Все досить просто: чудові газони, парковки біля будинка, всі дороги вимощені чимось схожим на брекчу, підземний паркінг, кодові замки дверей, по 2 ліфта на під"їзд, пофарбовані в нейтральні кольори стіни.
Ціни почали трохи (!!!!) підвищуватися в грудні 2020 року і один з форумчан написав на цьому форумі, що найдешевші квартири вже по 40 000 доларів.
ЦЕ БУЛО НА ЦЬОМУ ФОРУМІ і це вже був дзвіночок про перспективи.
Таким чином: кожен з форумчан міг легко та без проблем зробити наступне:
- взяти у батьків штикову лопату;
- викопати гроші з попід груші;
- купити авіаквиток з України в Туреччину за 29 доларів в один бік (були такі ціни);
- вивезти гроші готівкою і на картках банку;
- взяти таксі приблизно за 10 доларів та під"їхати в офіс Забудовника (не зустірвши по дорозі жодного рієлтора, якими тут наче пугалом лякала тічка безробітних та безсімейно-безквартирних);
- інвестувти прямо у величезному солідному офісі Забудовника.
- провести час на узбережжі Середземного моря (в ці дні та майже весь час приємна спокійна погода - вдень +32);
- поглажувати себе по животику від задоволення.
Погладивши саме сьогодні, 8 серпня 2022, натискати кнопки калькулятора:
- квартира 3+1 - чотирикімнатна - я вчора особисто відвідав - здається за 8500 лір або 475 доларів США. Орендар (мені треба було вручити дуже важливі документи) запрошувала подивитися із словами: "Подивіться, яка у нас шикарна квартира!"
- економічна ефективність НАДІЙНОЇ інвестиції:
69500 - 100%
12х475 - х%
х=12х475х100/69500=8,20% по валюті.
Я вже не говОрю про безпекову надійність...
Продовжуйте слухати горе-хВахівців із закордонної нерухомості, які писали та продовжують писати нісенітниці. Дуже дуже розумні люди, остані 48 годин все мацали мій гаманець, писали на цьому форумі десятки повідомлень та пропонували МЕНІ роботу таксиста.
Таксували б самі, але... Господь не наділив кебою щось заробити в цьому житті...
Звісно, Господь не всіх встиг ще наділити, але ж всі не пишуть на ФІНАНСОВИХ форумах дурниці та нісенітинці.
Фото вчора на балкон квартири в одному з корпусів.
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:54
Родственники в Болгарии сказали, что сейчас начали уже активно снимать на побережье жильё на октябрь - май.
Раньше снимали в основном май - сентябрь.
Отопления централиз. в Болгарии на побережье - нет, только через кондиц. и обогреватели, но и у нас зима будет такая же, только темп. на улице будет ниже, чем в Болгарии.
60% машин сейчас на побережье с Киевскими и Одесскими номерами.
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:20
Игорь Алексеевич
Вообще физически реально продержаться болгарскую зиму на электроооплении? финансовые аспекты пока в раcчет не берем
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:32
в среднем температура на побережье +10, +12. Поэтому реально. В основном арендуют студии до 45 кв. метров.
У меня дочка снимала квартиру в Киеве до войны в 15-ти этажке студию 30кв.м. без отопления. Только конд. иногда включали. Всё было в норме.
Сейчас в месяц получается коммуналка в студии в Болгарии 70 евро. Вчера только посчитали туристам за месяц. Было 2+2 реб. 40кв.м. Пользовались эл.приборами (духовка, микр, бойлер, чайник, кондиц. холод. и т.д., вода холодная)
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