RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:09

  fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Вообще физически реально продержаться болгарскую зиму на электроооплении? финансовые аспекты пока в раcчет не берем

Только что разговаривал с приятелем в Израиле. Он имеет квартиру в Анталии, но сейчас путешествует.
Спросил как погода в Анталии. Я сказал: все дни +31...+33, сейчас высокая влажность.
Он меня удивил: сказал, что в Израиле все дни +31...+33, сейчас высокая влажность.
Сказал, что не выключают кондиционеры круглосуточно.
Прикольно: я включаю только после обеда и в спальне ночью.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6874
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2696 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:18

Бог не взяв - взяли інші, але Бог дав

Зараз їду в гості до приятелів, яких надоумив купити в вересні 2019 року квартиру 2+1 Взагалі за період 2017-2022 роки допоміг приятелям купити 2 квартири - одну 1+1 за 54 000$ та одну 2+1.
Все в нових будинках. В першому випадку не вдалося обійти рієлтора "на повороті" - вирвав з притяеля 10 000 лір або на той час близько 2500 доларів. В другому все зробили напряму у Забудовника.
Ось тут:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10892-sapphire-1
Цікаві цифри:
- приятелі втратили в Херсоні 4 (чотири) квартири: свою, дочки (3 дітей) та 2 квартири (1-к) під здачу.
- в 2019 році ледве встигли забрати квартиру в Анталії - останню. Ціна за прайс-листом була 84 000 євро. Я був присутнім в офісі Забудовника - ми разом трохи нили, що вид з вікна не гарний та сторгувалися за 82 000 євро. В будинку на першому поверсі живе родина з Одеси.
- вчора вони зустріли рієлторів у себе в будинку - приводили кілєнтів на квартиру 1+1 на "нульовому" поверсі (перепродаж) - рієлтор назвала ціну в 168 000 євро.
- спитали, якою може бути ціна їх квартири 2+1. Та сказала, що орієнтиром є ціна в 250 000 євро.

Ну, хоч якась компенсація за втрачені в Херсоні квартири... І то слава Богу.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6874
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2696 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33

У кого есть деньги и хочет их не потерять, то 100% теперь купит квартиры не в Киеве или Львове, а только за бугром.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5590
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:41

Мне немного жаль, что заблокировали навечно двух реальных специалистов по недвиге:
- change_pm - он сейчас в Киеве, думаю читает форум. Реальный инвестор и умный человек.
Дезинформаторы, которых тут море, все писали с пеной у рта, что он мой клон.
- (забыл уже ник) - человек реально разбирался в недвиге Польши.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6874
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2696 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 586587588589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, proftpd66 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2292, 2293, 2294
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22931 10751119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 13:33
Vlad442
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
0 135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 13:52
elvirakirilenko90
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 940, 941, 942
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9416 2331211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 22:01
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.