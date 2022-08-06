Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Игорь Алексеевич Вообще физически реально продержаться болгарскую зиму на электроооплении? финансовые аспекты пока в раcчет не берем
Только что разговаривал с приятелем в Израиле. Он имеет квартиру в Анталии, но сейчас путешествует. Спросил как погода в Анталии. Я сказал: все дни +31...+33, сейчас высокая влажность. Он меня удивил: сказал, что в Израиле все дни +31...+33, сейчас высокая влажность. Сказал, что не выключают кондиционеры круглосуточно. Прикольно: я включаю только после обеда и в спальне ночью.
Зараз їду в гості до приятелів, яких надоумив купити в вересні 2019 року квартиру 2+1 Взагалі за період 2017-2022 роки допоміг приятелям купити 2 квартири - одну 1+1 за 54 000$ та одну 2+1. Все в нових будинках. В першому випадку не вдалося обійти рієлтора "на повороті" - вирвав з притяеля 10 000 лір або на той час близько 2500 доларів. В другому все зробили напряму у Забудовника. Ось тут: https://www.alikemalgurdal.com/proje/10892-sapphire-1 Цікаві цифри: - приятелі втратили в Херсоні 4 (чотири) квартири: свою, дочки (3 дітей) та 2 квартири (1-к) під здачу. - в 2019 році ледве встигли забрати квартиру в Анталії - останню. Ціна за прайс-листом була 84 000 євро. Я був присутнім в офісі Забудовника - ми разом трохи нили, що вид з вікна не гарний та сторгувалися за 82 000 євро. В будинку на першому поверсі живе родина з Одеси. - вчора вони зустріли рієлторів у себе в будинку - приводили кілєнтів на квартиру 1+1 на "нульовому" поверсі (перепродаж) - рієлтор назвала ціну в 168 000 євро. - спитали, якою може бути ціна їх квартири 2+1. Та сказала, що орієнтиром є ціна в 250 000 євро.
Ну, хоч якась компенсація за втрачені в Херсоні квартири... І то слава Богу.
Мне немного жаль, что заблокировали навечно двух реальных специалистов по недвиге: - change_pm - он сейчас в Киеве, думаю читает форум. Реальный инвестор и умный человек. Дезинформаторы, которых тут море, все писали с пеной у рта, что он мой клон. - (забыл уже ник) - человек реально разбирался в недвиге Польши.