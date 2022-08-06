Додано: Пон 08 сер, 2022 13:18

Бог не взяв - взяли інші, але Бог дав



Зараз їду в гості до приятелів, яких надоумив купити в вересні 2019 року квартиру 2+1 Взагалі за період 2017-2022 роки допоміг приятелям купити 2 квартири - одну 1+1 за 54 000$ та одну 2+1.

Все в нових будинках. В першому випадку не вдалося обійти рієлтора "на повороті" - вирвав з притяеля 10 000 лір або на той час близько 2500 доларів. В другому все зробили напряму у Забудовника.

Цікаві цифри:

- приятелі втратили в Херсоні 4 (чотири) квартири: свою, дочки (3 дітей) та 2 квартири (1-к) під здачу.

- в 2019 році ледве встигли забрати квартиру в Анталії - останню. Ціна за прайс-листом була 84 000 євро. Я був присутнім в офісі Забудовника - ми разом трохи нили, що вид з вікна не гарний та сторгувалися за 82 000 євро. В будинку на першому поверсі живе родина з Одеси.

- вчора вони зустріли рієлторів у себе в будинку - приводили кілєнтів на квартиру 1+1 на "нульовому" поверсі (перепродаж) - рієлтор назвала ціну в 168 000 євро.

- спитали, якою може бути ціна їх квартири 2+1. Та сказала, що орієнтиром є ціна в 250 000 євро.



Ну, хоч якась компенсація за втрачені в Херсоні квартири... І то слава Богу.