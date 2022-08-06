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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:09
fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Вообще физически реально продержаться болгарскую зиму на электроооплении? финансовые аспекты пока в раcчет не берем
Только что разговаривал с приятелем в Израиле. Он имеет квартиру в Анталии, но сейчас путешествует.
Спросил как погода в Анталии. Я сказал: все дни +31...+33, сейчас высокая влажность.
Он меня удивил: сказал, что в Израиле все дни +31...+33, сейчас высокая влажность.
Сказал, что не выключают кондиционеры круглосуточно.
Прикольно: я включаю только после обеда и в спальне ночью.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:18
Бог не взяв - взяли інші, але Бог дав
Зараз їду в гості до приятелів, яких надоумив купити в вересні 2019 року квартиру 2+1 Взагалі за період 2017-2022 роки допоміг приятелям купити 2 квартири - одну 1+1 за 54 000$ та одну 2+1.
Все в нових будинках. В першому випадку не вдалося обійти рієлтора "на повороті" - вирвав з притяеля 10 000 лір або на той час близько 2500 доларів. В другому все зробили напряму у Забудовника.
Цікаві цифри:
- приятелі втратили в Херсоні 4 (чотири) квартири: свою, дочки (3 дітей) та 2 квартири (1-к) під здачу.
- в 2019 році ледве встигли забрати квартиру в Анталії - останню. Ціна за прайс-листом була 84 000 євро. Я був присутнім в офісі Забудовника - ми разом трохи нили, що вид з вікна не гарний та сторгувалися за 82 000 євро. В будинку на першому поверсі живе родина з Одеси.
- вчора вони зустріли рієлторів у себе в будинку - приводили кілєнтів на квартиру 1+1 на "нульовому" поверсі (перепродаж) - рієлтор назвала ціну в 168 000 євро.
- спитали, якою може бути ціна їх квартири 2+1. Та сказала, що орієнтиром є ціна в 250 000 євро.
Ну, хоч якась компенсація за втрачені в Херсоні квартири... І то слава Богу.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33
У кого есть деньги и хочет их не потерять, то 100% теперь купит квартиры не в Киеве или Львове, а только за бугром.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:41
Мне немного жаль, что заблокировали навечно двух реальных специалистов по недвиге:
- change_pm - он сейчас в Киеве, думаю читает форум. Реальный инвестор и умный человек.
Дезинформаторы, которых тут море, все писали с пеной у рта, что он мой клон.
- (забыл уже ник) - человек реально разбирался в недвиге Польши.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:34
Уточнення щодо втрат в Херсоні, з куплених під оренду:
- я написав, що дві квартири в Херсоні 1-к, насправді 1 - 1-к, друга 2-к.
- першу до війни могли б продати за 26000…27000.
- другу - 2-к, за 34000…35000.
Звісно, ціни умовні.
Тільки для інформації: рухоме майно може стати нерухомим, а нерухоме - рухомим.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 18:46
Игорь Алексеевич написав:
У кого есть деньги и хочет их не потерять, то 100% теперь купит квартиры не в Киеве или Львове, а только за бугром.
Мало того кеш в Украине сейчас очень опасно держать, о каких квартирах речь
.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:17
Ну хто зна…
Зараз в гостях у херсонців (колись), попросили зайти в Інтернет банкінг турецького банку та перевірити рахунки: всі турецькі ліри, всі депозити в лірах та доларах на місці.
Спробували зробити обмін доларів на ліри - все пройшло миттєво та без проблем.
Бог бачить, скільки часу ми витратили на питання відкриття рахунків в закордонниз банках.
Дезінформатори форуму оприлюднили сотні повідомлень про те, як форумчанам вивозити гроші в трусах та приклеєних скотчем на спині. Мудрі люде: мудріші і більше: труси та скотч; вони хоч і закінчили економічні факультети (перезрещуся) , але що таке SWIFT не знають. Не чули.
Хай Бог милує…
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:14
akurt написав:
Ну хто зна…
Зараз в гостях у херсонців (колись), попросили зайти в Інтернет банкінг турецького банку та перевірити рахунки: всі турецькі ліри, всі депозити в лірах та доларах на місці.
Спробували зробити обмін доларів на ліри - все пройшло миттєво та без проблем.
Бог бачить, скільки часу ми витратили на питання відкриття рахунків в закордонниз банках.
Дезінформатори форуму оприлюднили сотні повідомлень про те, як форумчанам вивозити гроші в трусах та приклеєних скотчем на спині. Мудрі люде: мудріші і більше: труси та скотч; вони хоч і закінчили економічні факультети (перезрещуся) , але що таке SWIFT не знають. Не чули.
Хай Бог милує…
У кого есть деньги на недвигу за рубежом, то поверьте все знают как вывозить деньги эл. системами и не только системой SWIFT.
Про трусы пишут те, кто имеет 100 баксов в кармане, но типа фортовый...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:26
Игорь Алексеевич написав:
Про трусы пишут те, кто имеет 100 баксов в кармане, но типа фортовый...
Это вы поразительно верно написали.
Я выше написал мягче.
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