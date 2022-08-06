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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Игорь Алексеевич написав:У кого есть деньги на недвигу за рубежом, то поверьте все знают как вывозить деньги эл. системами и не только системой SWIFT.
Давайте поподробнее, про вывоз электронными деньгами (тут имеем кучу лимитов, финмон и дохлые банки) и SWIFT (запрещенная для пересичных система в Украине).
Тут вся публика с деньгами, не стесняйтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

На Заході стурбовані посиленням співробітництва між Туреччиною та Росією.Ми теж.Наші форумні аналітики рекомендують поки що утриматись від інвештицій в турецький непотріб.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/8/7362387/
Бережіть свої гроші
Мизантрóп
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