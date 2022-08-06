Давайте поподробнее, про вывоз электронными деньгами (тут имеем кучу лимитов, финмон и дохлые банки) и SWIFT (запрещенная для пересичных система в Украине).
Тут вся публика с деньгами, не стесняйтесь.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:07
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Давайте поподробнее, про вывоз электронными деньгами (тут имеем кучу лимитов, финмон и дохлые банки) и SWIFT (запрещенная для пересичных система в Украине).
Тут вся публика с деньгами, не стесняйтесь.
Додано: Вів 09 сер, 2022 07:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
На Заході стурбовані посиленням співробітництва між Туреччиною та Росією.Ми теж.Наші форумні аналітики рекомендують поки що утриматись від інвештицій в турецький непотріб.
Бережіть свої гроші
Додано: Вів 09 сер, 2022 09:58
уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:39
Панове форумчани! Підтримую запитання вище..
Мені особисто не треба, але взагалі гадаю актуально.
Просив би точну перевірену інформацію.
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