Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну хто зна… Зараз в гостях у херсонців (колись), попросили зайти в Інтернет банкінг турецького банку та перевірити рахунки: всі турецькі ліри, всі депозити в лірах та доларах на місці. Спробували зробити обмін доларів на ліри - все пройшло миттєво та без проблем. Бог бачить, скільки часу ми витратили на питання відкриття рахунків в закордонниз банках. Дезінформатори форуму оприлюднили сотні повідомлень про те, як форумчанам вивозити гроші в трусах та приклеєних скотчем на спині. Мудрі люде: мудріші і більше: труси та скотч; вони хоч і закінчили економічні факультети (перезрещуся) , але що таке SWIFT не знають. Не чули. Хай Бог милує…
У кого есть деньги на недвигу за рубежом, то поверьте все знают как вывозить деньги эл. системами и не только системой SWIFT. Про трусы пишут те, кто имеет 100 баксов в кармане, но типа фортовый...
уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
Так хотите открыть или уже есть? Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
akurt написав:На житловий масив SurYapi дивилися з оглядової площадки з гостями з тиждень тому - мікрорайон (а там все побудовано з "нуля") активно розбудовується. Зараз висить на вулицях реклама про ціни: - квартира 1+1 - 1 100 000 лір або приблизно 64 700 доларів США. - квартира 2+1 - 1 900 000 лір або приблизно 112 000 доларів США. Це квартири бюджетного варіанту, але "під ключ", частково з меблями та з підземним паркінгом.
Сьогодні Забудовник змінив ціну на квартири 1+1: нова ціна 1 300 000 лір або 1300000/17,90=72620 доларів. Ціна на квартири 2+1 не змінилася. Зауваження: швидше за все інвестор не отримає відразу квартиру і викупить її на етапі готового будинка, але ще не повністю завершеного в середині. Як я і прогнозував, ціни будуть зростати.
akurt написав:Тенденції на ринку нерухомості Туреччини
Ось мій текст за 13 липня:
akurt написав:На житловий масив SurYapi дивилися з оглядової площадки з гостями з тиждень тому - мікрорайон (а там все побудовано з "нуля") активно розбудовується. Зараз висить на вулицях реклама про ціни: - квартира 1+1 - 1 100 000 лір або приблизно 64 700 доларів США. - квартира 2+1 - 1 900 000 лір або приблизно 112 000 доларів США. Це квартири бюджетного варіанту, але "під ключ", частково з меблями та з підземним паркінгом.
Сьогодні Забудовник змінив ціну на квартири 1+1: нова ціна 1 300 000 лір або 1300000/17,90=72620 доларів. Ціна на квартири 2+1 не змінилася. Зауваження: швидше за все інвестор не отримає відразу квартиру і викупить її на етапі готового будинка, але ще не повністю завершеного в середині. Як я і прогнозував, ціни будуть зростати.
Когда будут падать интереснее покупателям для себя, а не в аренду )))