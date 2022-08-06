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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Игорь Алексеевич написав:У кого есть деньги на недвигу за рубежом, то поверьте все знают как вывозить деньги эл. системами и не только системой SWIFT.
Давайте поподробнее, про вывоз электронными деньгами (тут имеем кучу лимитов, финмон и дохлые банки) и SWIFT (запрещенная для пересичных система в Украине).
Тут вся публика с деньгами, не стесняйтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

На Заході стурбовані посиленням співробітництва між Туреччиною та Росією.Ми теж.Наші форумні аналітики рекомендують поки що утриматись від інвештицій в турецький непотріб.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/8/7362387/
Бережіть свої гроші
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 09:58

  Игорь Алексеевич написав:
  akurt написав:Ну хто зна…
Зараз в гостях у херсонців (колись), попросили зайти в Інтернет банкінг турецького банку та перевірити рахунки: всі турецькі ліри, всі депозити в лірах та доларах на місці.
Спробували зробити обмін доларів на ліри - все пройшло миттєво та без проблем.
Бог бачить, скільки часу ми витратили на питання відкриття рахунків в закордонниз банках.
Дезінформатори форуму оприлюднили сотні повідомлень про те, як форумчанам вивозити гроші в трусах та приклеєних скотчем на спині. Мудрі люде: мудріші і більше: труси та скотч; вони хоч і закінчили економічні факультети (перезрещуся) , але що таке SWIFT не знають. Не чули.
Хай Бог милує…


У кого есть деньги на недвигу за рубежом, то поверьте все знают как вывозить деньги эл. системами и не только системой SWIFT.
Про трусы пишут те, кто имеет 100 баксов в кармане, но типа фортовый... :P
уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье
choca
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:39

Панове форумчани! Підтримую запитання вище..
Мені особисто не треба, але взагалі гадаю актуально.
Просив би точну перевірену інформацію.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:13

  choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье

Так хотите открыть или уже есть? :) Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:38

Тенденції на ринку нерухомості Туреччини

Ось мій текст за 13 липня:
  akurt написав:На житловий масив SurYapi дивилися з оглядової площадки з гостями з тиждень тому - мікрорайон (а там все побудовано з "нуля") активно розбудовується.
Зараз висить на вулицях реклама про ціни:
- квартира 1+1 - 1 100 000 лір або приблизно 64 700 доларів США.
- квартира 2+1 - 1 900 000 лір або приблизно 112 000 доларів США.
Це квартири бюджетного варіанту, але "під ключ", частково з меблями та з підземним паркінгом.

Сьогодні Забудовник змінив ціну на квартири 1+1: нова ціна 1 300 000 лір або 1300000/17,90=72620 доларів.
Ціна на квартири 2+1 не змінилася.
Зауваження: швидше за все інвестор не отримає відразу квартиру і викупить її на етапі готового будинка, але ще не повністю завершеного в середині.
Як я і прогнозував, ціни будуть зростати.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:11

  akurt написав:Тенденції на ринку нерухомості Туреччини

Ось мій текст за 13 липня:
  akurt написав:На житловий масив SurYapi дивилися з оглядової площадки з гостями з тиждень тому - мікрорайон (а там все побудовано з "нуля") активно розбудовується.
Зараз висить на вулицях реклама про ціни:
- квартира 1+1 - 1 100 000 лір або приблизно 64 700 доларів США.
- квартира 2+1 - 1 900 000 лір або приблизно 112 000 доларів США.
Це квартири бюджетного варіанту, але "під ключ", частково з меблями та з підземним паркінгом.

Сьогодні Забудовник змінив ціну на квартири 1+1: нова ціна 1 300 000 лір або 1300000/17,90=72620 доларів.
Ціна на квартири 2+1 не змінилася.
Зауваження: швидше за все інвестор не отримає відразу квартиру і викупить її на етапі готового будинка, але ще не повністю завершеного в середині.
Як я і прогнозував, ціни будуть зростати.

Когда будут падать интереснее покупателям для себя, а не в аренду )))
stm
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