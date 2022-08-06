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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:12

  choca написав:
  stm написав:
  choca написав:уважаемые форумчане вопрос реально ли сейчас сделать Свифт с Ощадбанка на Польшу ? Перед войной сделали Свифт в Украину а теперь в связи с обстоятельствами хочу вывести евро на покупку жилья за границей планируем Черногорию или Турцию ещё не решили ! Еду в отпуск через Стамбул и Варшаву хочу по пути в Киев открыть счёт для Свифта . Прошу совета тк образование далеко от финансового и работаю в стране где пластик иностранцам не делают средневековье

Так хотите открыть или уже есть? :) Если нет, то вообще вёсел-человек у нас в Киеве война. В Стамбуле можно и с кэшем через красный коридор прям в строй компанию. Они вам и водителя дадут и таксиста.
очень много троллинга на финансовом форуме информацию приходится собирать по крупицам . Перед войной был сделал Свифт в Ощадбанк в Киев деньги упали на счёт планировали покупку недвижимости в Киеве но в связи с войной планы поменялись и теперь есть желание купить недвижимость за бугром ! Вопрос смогу ли я вывести Свифтом деньги с Украины в один из европейских банков ?

Очень мало данных, вы резидент Украины или нет?
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:14

  Faceless написав:Ні. Не зможете
Якщо нерезидент - то хіба ні?
BIGor
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Повідомлень: 6474
З нами з: 19.09.10
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  #<1 ... 588589590591
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